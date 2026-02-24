RBI Assistant Job 2026: RBI असिस्टंट पदासाठी किती मिळतो इन-हँड पगार? जाणून घ्या फायदे आणि निवड प्रक्रिया

RBI Assistant Selection Process: जर तुम्ही सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल आणि बँकेत काम करण्याचे स्वप्न पाहत असाल, तर तुमच्यासाठी ही उत्तम संधी आहे. RBI कडून देशभरातील विविध शहरांमध्ये भरती होणार आहे..यात अहमदाबाद, भोपाळ, बेंगळुरू, चंदीगड, चेन्नई, गुवाहाटी, हैद्राबाद, जम्मू. कानपुर, जयपूर, लखनऊ, मुंबई, कोलकता, नागपूर, नवी दिल्ली, पटना आणि तिरुवनंतपुरम यांचा समावेश आहे. चला तर पाहूया RBI असिस्टंटचा नेमका पगार किती असतो आणि कोणकोणते सुविधा मिळतात..Indian Army Recruitment 2026: भारतीय सैन्यात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी...! 349 पदांसाठी अधिसूचना जाहीर; असा करा अर्ज.आरबीआय असिस्टंटचा पगार किती?आरबीआय असिस्टंटचा मूळ पगार दरमहा सुमारे २९,००० रुपये असतो. सर्व भत्त्यांसह एकूण पगार दरमहा सुमारे ६३,००० रुपये असतो. विविध पोस्टिंगनंतर मिळणारा पगार शहरानुसार थोडा बदलू शकतो, कारण एचआरए आणि इतर भत्ते पोस्टिंगच्या जागेवर अवलंबून असतात. सुरुवातीपासूनच चांगला पगार मिळत असल्यामुळे ही नोकरी आकर्षक मानली जाते.पगार कसा वाढतो?आरबीआय असिस्टंटचा पगार वेळेनुसार वाढतो. निश्चित वेतन श्रेणीनुसार काही वार्षिक वाढ दिली जाते. तसेच, पदोन्नती करार फक्त उपलब्ध आहे. अनुभव आणि सेवेच्या कालावधीत वाढ झाल्यास, पगार ७५,००० रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकतो..आरबीआय असिस्टंटचे फायदेमहागाई भत्ता (डीए)घरभाडे भत्ता (एचआरए)प्रवास भत्ताविशेष वेतननिवासी सुविधा (उपलब्ध असल्यास)फोन, वर्तमानपत्र आणि पुस्तक खर्चवैद्यकीय सुविधाकमी व्याजदराचे घर, वाहन आणि शैक्षणिक कर्ज.CTET फेब्रुवारी 2026 उत्तरपत्रिका लवकरच होणार जाहीर; जाणून घ्या डाउनलोड आणि इन्स्टॉलेशन प्रक्रियेबद्दल संपूर्ण माहिती.परीक्षा कधी होणार?आरबीआय असिस्टंट भरती प्रक्रिया तीन टप्प्यात असेल.पूर्व परीक्षा - ११ एप्रिल २०२६ (संभाव्य)मुख्य परीक्षा - ७ जून २०२६ (संभाव्य)अंतिम टप्पाभाषा चाचणी: उमेदवारांना संबंधित राज्याची स्थानिक भाषा वाचण्याची, लिहिण्याची आणि बोलण्याची क्षमता दाखवावी लागेल. ही परीक्षा देशातील विविध शहरांमध्येच घेतली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.