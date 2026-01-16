RBI Recruitment 2026: नोकरीची सुवर्णसंधी! RBI मध्ये ऑफिस अटेंडंट भरती जाहीर; पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख जाणून घ्या

RBI Office Attendant Recruitment 2026: जर तुम्ही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकने ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी नवीन भरती जाहीर केली आहे. या भरती अंतर्गत एकूण ५७२ रिक्त पदे भरली जाणार आहे..यासाठी अर्ज प्रक्रिया १५ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली असून ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. तरी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी opportunities.rbi.org.in या अधिकृत वेबसाईटवर जाणून अर्ज करू शकता. चला तर जाणून घेऊया कोणत्या शहरांसाठी भरती आहे.Indian Navy Recruitment 2026: तरुणांसाठी मोठी बातमी! भारतीय नौदलात SSC अंतर्गत 260 अधिकारी पदांची भरती; कधीपासून करायचा?.कोणत्या शहरांसाठी भरती?ही भरती RBI च्या देशभरातील १४ कार्यालयांसाठी करण्यात येत आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश (कानपुर- लखनऊ) येथे सर्वाधिक पदे उपलब्ध आहेत.पदांची माहितीकानपुर लखनऊ (उत्तर प्रदेश)- १२५कोलकाता- ९०नवी दिल्ली- ६१गुवाहटी- ५२जयपूर-४२पटणा- ३७भुवनेश्वर- ३६हैद्राबाद - ३६मुंबई- ३३अहमदाबाद-२९बेंगलोर -१६चेन्नई -९भोपाळ- ४चंदीगड - २एकूण पदे : ५७२.शैक्षणिक पात्रता व अटीउमेदवाराने १० वी एस (एसएससी/ मॅट्रिक) परीक्षा संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून उत्तीर्ण केलेली असावी.उमेदवार ०१ जानेवारी २०२६ रोजी पदवीधर नसावा.पदवीधर किंवा त्याहून अधिक शिक्षण घेतलेले उमेदवार या भरतीसाठी पात्र नाहीत.अर्ज केलेल्या कार्यालयाच्या क्षेत्रातील स्थानिक भाषा वाचता, लिहीता व बोलता येणे आवश्यक आहे.वयोमर्यादाकिमान वय: १८ वर्षेकमल वय: २५ वर्षेजन्मतारीख ०२ जानेवारी २००१ ते ०१ जानेवारी २००८ दरम्यान असावी.SC/ST/OBC/PwBD आणि इतर राखीव प्रवर्गातील लोकांना सरकारी नियमांनुसार वयात सूट दिली जाईल.निवड प्रक्रियालेखी परीक्षाभाषा प्राविण्य चाचणीपगारबेसिक वेतन: २४, २५० ते ५३,५५०.Marathi Daily Horoscope: ग्रहांचा खेळ सुरू! आज कोणाला पैसा-यश, कोणाला सावध राहण्याचा इशारा?.अर्ज शुल्कसामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ४५०एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/माजी सैनिक: ५०आरबीआय कर्मचारी: शुल्क नाही.अर्ज कसा करावा?pportunities.rbi.org.in किंवा अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.“करिअर” किंवा “चालू रिक्त जागा” विभागात जा.ऑफिस अटेंडंट भरती २०२६ संबंधित लिंक निवडा.जर तुम्ही नवीन उमेदवार असाल तर नोंदणी करा.लॉगिन करा आणि अर्ज काळजीपूर्वक भरा.आवश्यक कागदपत्रे, फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करा.अर्ज शुल्क भरा आणि फॉर्म सबमिट करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.