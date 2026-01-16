एज्युकेशन जॉब्स

RBI Recruitment 2026: नोकरीची सुवर्णसंधी! RBI मध्ये ऑफिस अटेंडंट भरती जाहीर; पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख जाणून घ्या

Eligibility Criteria for RBI Office Attendant: जर तुम्ही दहावी पास असाल आणि सरकारी नोकरीची संधी शोधत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकने ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी नवीन भरती जाहीर केली आहे
Monika Shinde
Updated on

RBI Office Attendant Recruitment 2026: जर तुम्ही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकने ऑफिस अटेंडंट पदांसाठी नवीन भरती जाहीर केली आहे. या भरती अंतर्गत एकूण ५७२ रिक्त पदे भरली जाणार आहे.

