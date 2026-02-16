Government Job: RBI मध्ये पदवीधरांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी, 650 पदांसाठी भरती; जाणून घ्या अर्ज करण्याची अंतिम तारिख अन् पगार

Government Job: जर तुम्हीही सरकारी नोकरीच्या शोधात असाल ही बातमी तुमच्यासाठीसाठीच आहे. कारण भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने 2026 मध्ये मेगा भरती सुरु केली आहे. येथे 650 सहाय्यक पदांसाठी जागा रिक्त आहे. इच्छुक उमेदवार ऑनलाइन अर्ज करु शकता. तुम्हालाही अर्ज भरायचा असेल तर अंतिम तारिख, पात्रता आणि पगार सविस्तरपणे जाणून घ्या..अर्ज भरण्याची तारिखऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 16 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होईल आणि 8 मार्च 2026 पर्यंत सुरू राहील. अर्ज कुठे करावाइच्छुक उमेदवार निर्धारित वेळेत अधिकृत वेबसाइट rbi.org.in द्वारे ऑनलाइन अर्ज भरू शकतात..पात्रतामान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेतील बॅचलर पदवी असावी.सामान्य श्रेणीसाठी किमान ५०% गुण, तर अनुसूचित जाती/जमाती/दिव्यांग उमेदवारांसाठी फक्त उत्तीर्ण गुण पुरेसे आहेत.संगणकावर वर्ड प्रोसेसिंगचे कामाचे ज्ञान आवश्यक.संबंधित राज्य/भरती कार्यालयाच्या स्थानिक भाषेत प्रवीणता.माजी सैनिकांसाठी:संरक्षण सेवेत किमान १५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत किंवा माजी सैनिक म्हणून मान्यताप्राप्त असावे..वयोमर्यादाया भरतीसाठी किमान वय 20 वर्षे आणि कमाल वय 28 वर्षे पर्ण असावे. याचा अर्थ असा की कट-ऑफ तारखेनुसार उमेदवारांचे वय २० वर्षांपेक्षा कमी आणि २८ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.सरकारी नियमांनुसार, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमांनुसार कमाल वयोमर्यादेतही सूट दिली जाईल..पगारनिवडलेल्या उमेदवारांना दरमहा 29,000 रुपये मूळ वेतन मिळेल, जे 29000- 78,640 (भत्त्यांसह) या वेतनश्रेणीत असेल. विविध भत्त्यांसह, एकूण मासिक वेतन अंदाजे 58,514 रुपये (एचआरए वगळून) पर्यंत पोहोचू शकते, जे नियमांनुसार वेळोवेळी वाढू शकतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.