मुंबई : नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. जे तरुण निमलष्करी दलात भरती होऊन देशाची सेवा करू इच्छितात ते सीमा सुरक्षा दलात हेड कॉन्स्टेबल भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिकृत वेबसाइटवर दिली आहे.

उमेदवारांना नियोजित तारखेपर्यंत अर्ज करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण त्यानंतर कोणत्याही उमेदवाराचा फॉर्म स्वीकारला जाणार नाही, तसेच कोणत्याही उमेदवाराचा चुकीचा भरलेला फॉर्म विभागाकडून स्वीकारला जाणार नाही. (recruitment in BSF paramilitary forces job for 12th pass and ITI holders )

प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, भरतीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया २२ एप्रिल २०२३ पासून सुरू होईल. तर उमेदवार १२ मेपर्यंत भरतीसाठी अर्ज करू शकतील. अर्जाची लिंक अधिकृत वेबसाइटवर दिली आहे.

शैक्षणिक पात्रता

सीमा सुरक्षा दलाने प्रसिद्ध केलेल्या हेड कॉन्स्टेबल भरतीच्या अधिसूचनेनुसार, अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित विषयांसह ६० टक्के गुणांसह मान्यताप्राप्त बोर्डातून बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, ज्या उमेदवारांनी आयटीआय केले आहे ते देखील भरतीसाठी अर्ज करू शकतात.

वय श्रेणी

अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वय १२ मे २०२३ रोजी १८ वर्षे आणि २५ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. भारत सरकारच्या नियमांनुसार सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना शिथिलता दिली जाईल. अधिक तपशील उमेदवार अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन तपासू शकतात.

निवड प्रक्रिया

लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर उमेदवारांची निवड केली जाईल. अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन उमेदवार निवड प्रक्रियेशी संबंधित अधिक माहिती तपासू शकतात.

