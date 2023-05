By

मुंबई : इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने उत्पादन, P&U आणि P&U-O&M विभागातील गैर-कार्यकारी संवर्गातील ६५ कनिष्ठ अभियांत्रिकी सहाय्यक पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागवले आहेत.

या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणारे उमेदवार IOCL च्या रिक्रूटमेंट पोर्टलला भेट देऊन, iocrefrecruit.in वरील सक्रिय लिंकवर किंवा खाली दिलेल्या थेट लिंकवरून संबंधित अर्ज पृष्ठाला भेट देऊन अर्ज करू शकतात.

अर्ज प्रक्रिया बुधवार, ३ मे पासून सुरू झाली असून शेवटची तारीख ३० मे २०२३ आहे. या भरतीसाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. (recruitment in indian oil corporation limited IOCL job for engineers job for diploma holders )

पात्रता

इंडियन ऑइलने जाहीर केलेल्या कनिष्ठ अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीसाठी फक्त तेच उमेदवार अर्ज करू शकतात, ज्यांनी रिक्त पदांशी संबंधित ट्रेडमध्ये ३ वर्षांचा डिप्लोमा घेतला आहे.

तसेच, ३० एप्रिल २०२३ रोजी उमेदवारांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आणि २६/२७/२८ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे (पदांनुसार वेगळे). राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया

इंडियन ऑइल कनिष्ठ अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीसाठी उमेदवारांची निवड लेखी चाचणी आणि त्यानंतर कौशल्य/प्रवीणता/शारीरिक चाचणीच्या आधारे केली जाईल.

पहिल्या टप्प्यात घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेत विषय ज्ञान (७५ गुण), संख्यात्मक क्षमता (१५ गुण) आणि सामान्य जागरूकता (१० गुण) या विषयांवर प्रश्न विचारले जातील. पुढील टप्प्यासाठी पात्र होण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला किमान ४० टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे.