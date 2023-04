By

मुंबई : नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) ३२२ पदांसाठी भरती करत आहे. ज्याची अधिसूचना आयोगाने upsc.nic.in वर प्रसिद्ध केली आहे.

अशा परिस्थितीत, ज्या उमेदवारांना या भरतीसाठी अर्ज करायचा आहे ते अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिकृत वेबसाइटवर दिली आहे. (recruitment in UPSC on 322 post job for graduates)

अधिसूचनेनुसार, आयोगाने ३२२ भरतीमध्ये बीएसएफमधील ८६, सीआरपीएफमधील ५५, सीआयएसएफमधील ९१, आयटीबीपीमधील ६० आणि एसएसबीमधील ३० रिक्त जागा काढल्या आहेत. या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १६ मे आहे.

अशा परिस्थितीत, उमेदवारांनी नियोजित तारखेपर्यंत अर्ज करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण नियोजित तारखेनंतर आयोगाकडून कोणत्याही उमेदवाराचा फॉर्म स्वीकारला जाणार नाही.

लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर असिस्टंट कमांडंट पदांच्या भरतीसाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल. अधिक तपशील उमेदवाराच्या अधिकृत वेबसाइट upsc.nic.in वर तपासता येतील.

शैक्षणिक पात्रता

कोणत्याही शाखेतून पदवी प्राप्त केलेले सर्व उमेदवार या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात. त्याच वेळी, पदवी अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला बसलेले उमेदवार देखील अर्ज करू शकतात.

वय

असिस्टंट कमांडंट पदांच्या भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वय २५ वर्षे असावे. भारत सरकारच्या नियमांनुसार आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्षांची सूट दिली जाईल.

निवड प्रक्रिया

निवडीसाठी उमेदवारांना प्रथम प्रिलिम्स परीक्षेला बसावे लागेल. त्यानंतर मुख्य परीक्षा होईल. दोन्ही परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना PET, PST, मुलाखत आणि GD साठी बोलावले जाईल. त्यानंतर अंतिम निकाल जाहीर होईल.

परीक्षा नमुना

लेखी परीक्षेत दोन पेपर असतील. पहिला पेपर जनरल अॅबिलिटी आणि इंटेलिजन्सचा असेल. ही प्रश्नपत्रिका २५० गुणांची आहे. तर दुसरा पेपर जर्नल स्टडीजचा असेल. हा पेपर २०० गुणांचा असेल.

अर्ज फी

भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना २०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. अधिक तपशील अधिकृत वेबसाइटवर तपासले जाऊ शकतात.

अर्ज प्रक्रिया

सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट upsc.nic.in वर जा.

त्यानंतर रिक्रूटमेंट लिंकवर क्लिक करा.

वैयक्तिक तपशील प्रविष्ट करून वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड तयार करा.

फॉर्म भरा आणि फी जमा करा.

यानंतर, फॉर्मची एक प्रत डाउनलोड करा आणि ती तुमच्याकडे ठेवा.