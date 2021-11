'एनआयईएलआयटी'मध्ये वैज्ञानिक पदांची भरती! 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज

सोलापूर : इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (Ministry of Electronics and Information Technology) अंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्‍नॉलॉजी (National Institute of Electronics and Information Technology - NIELIT) ने वैज्ञानिक (Scientist) पदांच्या भरतीसाठी (Recruitment) जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. संस्थेने 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी जारी केलेल्या भरती जाहिरातीनुसार (No. NIELIT/NDL/MeitY/2021/2) वैज्ञानिक C आणि Scientist D च्या एकूण 33 पदांची थेट भरती प्रक्रियेद्वारे निवड करायची आहे. सायंटिस्ट सी च्या घोषित रिक्त पदांपैकी 28 अनारक्षित आहेत; तर 11 ओबीसी, 4 एससी, 3 एसटी आणि 2 ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. त्याचप्रमाणे, वैज्ञानिक डी च्या एकूण रिक्त पदांपैकी 4 अनारक्षित आहेत आणि 1 पद ओबीसी उमेदवारांसाठी राखीव आहे.

हेही वाचा: NALCO मध्ये डेप्युटी अन्‌ सीनिअर मॅनेजर पदांची भरती!

असा करा अर्ज

इच्छुक उमेदवार NIELIT च्या अधिकृत वेबसाइट nielit.gov.in वर उपलब्ध केलेल्या फॉर्मद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. इतर कोणत्याही माध्यमातून केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. NIELIT सायंटिस्ट भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.30 पासून सुरू झाली आहे आणि उमेदवार 7 डिसेंबर 2021 रोजी सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करू शकतील. तथापि, NIELIT ने प्रसिद्ध केलेल्या सायंटिस्ट रिक्रूटमेंट 2021 जाहिरातीनुसार, उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी ऑनलाइन अर्ज पेजवर दिलेले पात्रता तपशील आणि सूचना काळजीपूर्वक वाचल्या पाहिजेत.

NIELIT Scientist C, D भरती 2021 साठी अर्ज प्रक्रियेअंतर्गत, उमेदवारांना प्रथम अर्ज पेजवर नोंदणी करावी लागेल, ज्यासाठी उमेदवारांना त्यांचे तपशील भरावे लागतील. यानंतर, वाटप केलेल्या नोंदणी आयडी आणि पासवर्डच्या मदतीने लॉग इन करून उमेदवार संबंधित पदासाठी त्यांचे अर्ज सबमिट करू शकतील.

हेही वाचा: इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमध्ये अप्रेंटिस पदांची भरती! जाणून घ्या तपशील

असा असेल पगार

वैज्ञानिक C पदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीनंतर सातव्या वेतन आयोग वेतन मॅट्रिक्‍स स्तर - 11 (रु. 67,700 ते रु. 2,08,700) नुसार मासिक वेतन दिले जाईल. त्याचवेळी, वैज्ञानिक डी पदांसाठी, वेतन मॅट्रिक्‍स स्तर - 12 (रु. 78,800 ते रु. 2,09,700) नुसार दरमहा वेतन दिले जाईल.