स्टाफ सिलेक्शनच्या परीक्षा झाल्यानंतरही होणार नाही पदभरती

अकोला : कर्मचारी निवड आयोगाने परीक्षा व निवडीच्या निकालानंतर काही पदांची भरती रद्द केली आहे. या संदर्भात आयोगाने नोटीस बजावली आहे. एसएससीने परीक्षा घेतल्यानंतर आणि निकाल जाहीर केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) नोटीस बजावली आहे. या भरती एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज -7 साठी होणार आहेत. यासाठी 2019 मध्ये रिक्त जागा हटविण्यात आली. 14 ऑक्टोबर 2019 ते 16 ऑक्टोबर 2019 या कालावधीत ही परीक्षा घेण्यात आली. वेगवेगळ्या शेकडो पदांच्या भरतीसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली होती. त्याचा निकाल 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी जाहीर झाला. आता एसएससीने असे म्हटले आहे की, 'ज्या उमेदवारांनी पद क्र - सीआर 1219' 'या क्रमांकासाठी अर्ज केला होता - वैज्ञानिक सहाय्यक, जाहिरात अंतर्गत रसायनशास्त्र, आणि संगणक आधारित परीक्षेला हजेरी लावली होती, त्यांना कळविण्यात आले आहे. ही पोस्ट रद्द करण्यात आली आहे. या भरती रद्द करण्यामागील आयोगाने प्रशासकीय कारणे दिली आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या परीक्षेच्या माध्यमातून डीजीक्यूए कानपूरमधील वैज्ञानिक सहाय्यक (रसायनशास्त्र) च्या एकूण 20 पदांसाठी भरती घेण्यात आली होती. आता उमेदवारांच्या अर्ज शुल्काचा परतावा मिळेल की नाही याबाबत एसएससीने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. (संपादनु - विवेक मेतकर)



Web Title: Recruitment will not take place even after the staff selection test