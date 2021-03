सोलापूर : आर्किटेक्‍चर इन नॅशनल एप्टिट्यूड टेस्ट (एनएटीए) (आर्किटेक्‍चरमध्ये राष्ट्रीय योग्यता चाचणी) परीक्षेसाठी ऑनलाइन नोंदणी लवकरच सुरू होणार आहे. ही परीक्षा घेणारी आर्किटेक्‍चर कौन्सिल लवकरच अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत करेल. तर एनएटीएच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षासाठीच्या परीक्षा 10 आणि 12 एप्रिल रोजी घेण्यात येतील. कसे असेल परीक्षेचे स्वरूप? जे जाणून घ्या... एनएटीएच्या प्रश्नपत्रिकेत 10 + 2 स्तरावर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित या विषयांचाही समावेश असेल. ही परीक्षा देशाच्या विविध नामांकित संस्थांमध्ये बॅचलर ऑफ आर्किटेक्‍चर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्‍चर (सीओए) द्वारे घेतली जाते. मागील वर्षाबद्दल बोलायचे झाले, तर वर्ष 2020 ची ही परीक्षा 29 ऑगस्ट 2020 रोजी देशभरातील विविध केंद्रांवर घेण्यात आली. ही परीक्षा तीन तास या कालावधीत घेण्यात आली. एमसीक्‍यू टेस्ट व ड्रॉईंग पेपरच्या दरम्यान 15 मिनिटांच्या ब्रेकसह सकाळी 10 ते दुपारी 1.15 या वेळेत चाचणी आली. पहिली परीक्षा ड्रॉईंगची होती, त्यात प्रत्येकी 35 गुणांचे तीन प्रश्न होते. दुसरी परीक्षा एमसीक्‍यू चाचणी होती, ज्यात प्रत्येक पीसीएममध्ये 1.5 गुणांचे 15 प्रश्न होते आणि प्रत्येक तार्किक युक्तिवादाचे आणि जीएचे 1.5 गुणांचे 35 प्रश्न होते.

