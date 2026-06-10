भविष्यवेध : संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकता

गिरीष देसाई, कार्यकारी संचालक, पिंपरी चिंचवड विद्यापीठआजच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकता हे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे अत्यावश्यक स्तंभ बनले आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन आणि डिजिटल परिवर्तनामुळे जगभरातील उद्योग आणि रोजगाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. अशा स्पर्धात्मक वातावरणात नवकल्पना आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतील तेच देश भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करतील हे उघड आहे..काळाची हीच गरज ओळखत, आपल्या तरुण लोकसंख्येचा सक्षम वापर करत आणि तंत्रज्ञानाची साथ घेत भारत जगातील प्रमुख स्टार्टअप केंद्रांपैकी एक म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची स्टार्टअप इकोसिस्टीम असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. गेल्या दशकात फिनटेक, हेल्थटेक, ॲग्रीटेक, एडटेक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये हजारो स्टार्टअप्स उदयास आले आहेत..भारतातील विकसित शहरांपैकी पुणे हे शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. शहरात अग्रगण्य अभियांत्रिकी महाविद्यालये, आयटी कंपन्या, उत्पादन उद्योग, वाहन उद्योग आणि संशोधन संस्था कार्यरत आहेत. यामुळे नवकल्पना आणि स्टार्टअप विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे..नवीन कल्पनांच्या प्रयोगशाळा या उद्योजकतेची संस्कृती विकसित करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. या प्रयोगशाळांमुळे विद्यार्थ्यांना प्रयोग करण्याची, प्रोटोटाइप विकसित करण्याची आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने व्यावहारिक उपाय शोधण्याची संधी मिळते. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), डेटा सायन्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख विद्यार्थ्यांना होते..नवकल्पनांसोबतच संशोधन संस्कृती विकसित करणेही तितकेच आवश्यक आहे. संशोधन हे तांत्रिक प्रगती आणि शाश्वत विकासाचा पाया आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी संशोधन आणि नवकल्पना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत..उद्योजकतेला बळकट करण्यासाठी इनक्युबेशन साहाय्य हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. योग्य मार्गदर्शन, पुरेसा निधी, नेटवर्किंग आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे ज्ञान यामुळे तरुणांच्या कल्पना यशस्वी उद्योगांमध्ये रूपांतरित होण्यास मदत होते..संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकता या आता पर्यायी संकल्पना नसून देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक गरजा बनल्या आहेत. शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि शासन यांनी एकत्रितपणे संशोधन आणि स्टार्टअप विकासाला प्रोत्साहन देणारी मजबूत परिसंस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. याच माध्यमातून आत्मनिर्भर आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक भारताची निर्मिती शक्य होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.