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भविष्यवेध : संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकता

संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकतेच्या त्रिसूत्रीमुळे भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टीमला नवे बळ; पुणे शिक्षण, तंत्रज्ञान व उद्योगाच्या संगमातून भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे केंद्र म्हणून उदयास
Macroeconomic Catalysts: Technocentric Disruption Re-Shaping Global Employment Slabs

Macroeconomic Catalysts: Technocentric Disruption Re-Shaping Global Employment Slabs

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गिरीष देसाई, कार्यकारी संचालक, पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ

आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या जगात संशोधन, नवकल्पना आणि उद्योजकता हे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे अत्यावश्यक स्तंभ बनले आहेत. तंत्रज्ञानातील प्रगती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन आणि डिजिटल परिवर्तनामुळे जगभरातील उद्योग आणि रोजगाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. अशा स्पर्धात्मक वातावरणात नवकल्पना आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतील तेच देश भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करतील हे उघड आहे.

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