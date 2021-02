भावी शिक्षकांनो, सीटीईटी परीक्षा दिली असेल तर "ऍन्सर की' आलीय; अशी करा डाउनलोड 

सोलापूर : 31 जानेवारी रोजी झालेल्या सीटीईटी 2021 परीक्षेत 12 लाख 19 हजार 220 आणि 10 लाख 77 हजार 842 उमेदवारांनी पेपर - 2 मध्ये प्रवेश घेतला. सीबीएसई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2021 ची "इम्पॅक्‍ट की' लवकरच जाहीर केला जाणार आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण विभागाने (सीबीएसई) 31 जानेवारीला सीटीईटी परीक्षा घेतली होती आणि आता त्याच्या "ऍन्सर की'च्या प्रतीक्षेत उमेदवार आहेत. एकदा ऍन्सर की जाहीर झाल्यानंतर, उमेदवार सीटीईटीच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ctet.nic.in सीटीईटी "ऍन्सर की' डाउनलोड करू शकतात. सीबीएसई सीटीईटी 2021 परीक्षेचा निकाल फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर केला जाऊ शकतो. शिक्षक पदाच्या भरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार शिक्षक पदांच्या भरतीसाठी पात्र असतील. हे लक्षात घ्यायला हवे, की उमेदवारांना कटऑफ स्कोअरपेक्षाही जास्त गुण मिळवावे लागतील. कटऑफ कॅटेगरीनुसार वेगवेगळे असू शकतात. 31 जानेवारी रोजी झालेल्या परीक्षेत 12 लाख 19 हजार 220 आणि 10 लाख 77 हजार 842 उमेदवार पेपर - 2 मध्ये सहभागी झाले होते. सीबीएसई सीटीईटीच्या वेळापत्रकानुसार, सीटीईटी परीक्षेचा ऍन्सर की फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर केला जाऊ शकतो. या माध्यमातून उमेदवार आपले आक्षेप बोर्डाकडे नोंदवू शकतात. ऍन्सर कीसह रिस्पान्स शीटही जाहीर केले जाईल. उमेदवारांना सीबीएसई सीटीईटीच्या वेबसाइटला भेट देऊन इफेक्‍ट डाउनलोड करता येईल. सीबीएसई सीटीईटीच्या पहिल्या सत्रात पहिली ते पाचवीपर्यंत शिक्षक होण्यासाठी उमेदवार सहभागी झाले होते. दुसऱ्या सत्रात सहावी ते आठवीपर्यंतच्या उमेदवारांची परीक्षा घेण्यात आली. सीबीएसईने दिलेल्या माहितीनुसार 135 शहरांमधून सीटीईटी परीक्षा घेण्यात आली. सीबीएसई सीटीईटी परीक्षा 2021 "ऍन्सर की' असा करा डाउनलोड सीटीईटीच्या अधिकृत वेबसाइट ctet.nic.in ला भेट द्या

वेबसाइटच्या मुख्य पेजवरील "सीटीईटी ऍन्सर की 2021' या लिंकवर क्‍लिक करा.

नवीन पेजवर क्‍लिक केल्यानंतर आता येथे मागितलेला आवश्‍यक तपशील प्रविष्ट करा.

तेथे दिलेला कॅप्चा टाका.

तपशील सबमिट करा आणि 2021 चा सीटीईटी ऍन्सर की 2021 डाउनलोड करा.

