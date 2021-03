संधी नोकरीच्या... : मानव संसाधन क्षेत्रातील करिअर

ह्यूमन रिसोर्सेसमध्ये (एचआर) करिअर सुरू करण्यासाठी अनेक जण उत्सुक असतात. व्यवस्थापक, एचआर जेनेरालिस्ट पदांसाठी अनेक आकर्षक संधी असलेले हे क्षेत्र वेगाने वाढते आहे. भविष्यात ह्यूमन रिसोर्सेस नोकऱ्यांची संख्या वाढेल अशी करिअर विश्लेषकांची अपेक्षा आहे आणि या क्षेत्रातील करिअरचे वार्षिक उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. व्यावसायिक काय करतात?

कामगार भरती, तपासणी, मुलाखत आणि कामगार ठेवण्यासाठी मानव संसाधन तज्ज्ञ भूमिका बजावतात. ते कर्मचारी संबंध, वेतन, फायदे आणि प्रशिक्षण देखील हाताळू शकतात. मानव संसाधन व्यवस्थापक एखाद्या संस्थेच्या प्रशासकीय कार्याची योजना आखतात, थेट आणि समन्वय करतात, देखरेख करतात; धोरणात्मक नियोजन करण्याबाबत अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करतात आणि कंपनीच्या व्यवस्थापनास त्याच्या कर्मचाऱ्यांशी जोडतात. मनुष्यबळ विकास तज्ज्ञ भरती किंवा प्रशिक्षण यासारख्या एकाच क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करतात. छोट्या कंपन्यांकडे एक किंवा दोन एचआर जनरल असतात, तर मोठ्या कंपन्यांकडे विशिष्ट क्षेत्रे आणि सेवांमध्ये समर्पित असतात. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ह्यूमन रिसोर्सेस मॅनेजर होण्यासाठी तुम्हाला किमान बॅचलर डिग्रीची गरज आहे. १०+२ ग्रेड पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच डिप्लोमा कोर्स करता येतो. डिप्लोमा अभ्यासक्रमाचा सर्वसाधारण कालावधी १ वर्ष ते दीड वर्षांचा असतो. एचआरएममधील अंडरग्रॅज्युएट कोर्सला एचआरमध्ये बीबीए किंवा एचआरएममध्ये बी.ए. म्हणतात. सर्वसाधारणपणे अंडरग्रॅज्युएट कोर्सचा कालावधी ३ वर्षांचा असतो. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला ह्यूमन रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये एम.ए./एम.बी.ए./पी.जी.डी. एम. ची पदवी दिली जाईल. सर्वसाधारणपणे २ वर्षांच्या कालावधीसाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवला जातो Key roles in HR

HR Generalist

HR recruiter

HR specialist

Compensation Manager

Employee Relations Manager

Training and Development Manager

Change consultant

अनेक एन्ट्री-लेव्हल एचआर जॉब्ससाठी कमीत कमी शिक्षणाची आवश्यकता असते, तसेच अनुभव देखील असतो, जो इंटर्नशिप, तात्पुरती पदे किंवा अर्धवेळ नोकरीद्वारे मिळविला जातो. मानव संसाधन सहायक सहसा व्यावसायिक-स्तरावरील भूमिकांमध्ये प्रवेश करतात, जसे की रिक्रूटिंग मॅनेजर, वेतनपट व्यवस्थापक, स्टाफिंग मॅनेजर, प्रशासक किंवा मानव संसाधन व्यवस्थापक.

