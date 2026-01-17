RRB Recruitment 2026: RRB कडून मंत्रालयीन व स्वतंत्र श्रेणी भरती 2026 जाहीर; पाहा पात्रता, अर्ज प्रक्रिया व शेवटची तारीख

RRB Ministerial & Isolated Categories Recruitment 2026: भारतीय रेल्वे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड(RRB ) मार्फत मंत्रालयीन व स्वतंत्र श्रेणीतील विविध पदांसाठी मोठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. या भरतीद्वारे देशभरातील एकूण ३११ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत..रेल्वेत स्थिर व प्रतिष्ठेची नोकरी मिळवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही अत्यंत महत्वाची संधी आहे. या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया ही 30 डिसेंबर 2025 पासून सुरू झाली असून शेवटची तारीख 29 जानेवारी 2026 आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांना https://www.rrbapply.gov.in/ या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज करू शकतात..Chaturgrahi Yoga: वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग! वृषभ, तुळसह या ५ राशींचे चमकणार भाग्य; जाणून घ्या आजच राशीभविष्य.पदांची माहितीवरिष्ठ प्रसिद्ध निरीक्षक: 15प्रयोगशाळा सहाय्यक श्रेणी- III (रसायनशास्त्रज्ञ व धातूशास्त्रज्ञ): 39मुख्य विधी सहाय्यक : 22कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी): 202कर्मचारी व कल्याण निरीक्षण: 24सरकारी वकील: 07वैज्ञानिक सहाय्यक / प्रशिक्षण: 02एकूण पदे: 311.शैक्षणिक पात्रताप्रत्येक पदासाठी वेगवेगळी शैक्षणिक पात्रता निर्धारित करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात (Notification) काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे.वयोमर्यादाकिमान वय: १८ वर्षेकमाल वय: ३५ वर्षे(आरक्षित प्रवर्गासाठी शासन नियमानुसार सलवत लागू).Marathi Friday Horoscope 2026: वृषभ, कर्क, कन्या… कोणासाठी आज आहे खास दिवस? वाचा शुक्रवारचा शुभ राशीभविष्य.निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड संगणक आधारित चाचणी (CBT) द्वारे केली जाईल.तसेच अर्ज करण्यापूर्वी लक्षात ठेवा या गोष्टीhttps://www.rrbapply.gov.in/ या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.अर्ज करण्यापूर्वी संपूर्ण जाहिरात नीट वाचा आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा. अंतिम तारखेपूर्वीच अर्ज पूर्ण करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.