सातारा : जेव्हा आपण एखाद्या कंपनीत नोकरीच्या मुलाखतीसाठी जाता, तेव्हा आपल्याला बरेच प्रश्न विचारले जातात. आपल्या व्यवसायाशी संबंधित प्रश्न देखील आहेत, परंतु असे काही प्रश्न आहेत जे अगदी सामान्य आहेत आणि जवळ-जवळ प्रत्येक मुलाखतीत विचारले जातात. आम्ही आपल्याला अशाच प्रश्नांबद्दल आणि त्यांच्या उत्तरांबद्दल माहिती सांगू. यामुळे आपणास नोकरीची मुलाखत देणे अगदी सोपे होईल.

स्वत: बद्दल माहिती सांगा. (Tell Me About Yourself)

हा प्रश्न सोपा वाटतो, म्हणून बरेच लोक त्यासाठी तयारी करण्यात अयशस्वी ठरतात, परंतु ते महत्त्वाचे आहे. आपण पूर्ण रोजगाराविषयी बोलण्याचा प्रयत्न करा, वैयक्तिक इतिहास सांगत बसू नका, त्याऐवजी आपण नोकरीसाठी योग्य का आहात याबद्दल थोडक्यात बोला. यासाठी आपला सद्या रोल काय आहे, तुमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी याविषयी बोला. तद्नंतर आपण तिथे कसे आला याबद्दल चर्चा करा. शेवटी आपल्याला काय करायचे आहे, हे स्पष्ट करा आणि या भूमिकेसाठी आपण परिपूर्ण आहात, याची खात्री करुन द्या.

आपल्याला या जागेविषयी कशी माहिती मिळाली? How Did You Hear About This Position?

ही खरोखर आपली उत्कट इच्छा दर्शविण्याची योग्य संधी कंपनीसाठी आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या मित्राद्वारे किंवा व्यावसायिक संपर्काद्वारे आपल्याला त्याबद्दल माहिती मिळाली असेल, तर त्या व्यक्तीचे नाव द्या, मग आपण नोकरीबद्दल का उत्सुक आहात हे सामायिक करा. आपण एखाद्या इव्हेंटद्वारे किंवा लेखाद्वारे कंपनी शोधली असल्यास सामायिक करा. शोध घेताना आपणास या नोकरीबद्दल माहिती मिळाली असेल, तर त्याबद्दल आपण कसे उत्सुक आहात हेही सांगा.

तुम्हाला या कंपनीत का काम करायचे आहे? Why Do You Want to Work at This Company?

सामान्य उत्तरांपासून सावध रहा! जर आपला प्रतिसाद प्रत्येक इतर उमेदवारांसारखा असेल, तर आपण ही संधी गमावू शकता. संशोधन करा आणि त्या कंपनीत काय वेगळे बनते, जे खरोखर आपल्यास आकर्षित करते, याची माहिती मिळवा. आपण कंपनीची वाढ आणि बदल कसा पाहिला याबद्दलही चर्चा करा. भविष्यातील वाढीसाठी कंपनीच्या संधी आणि त्यामध्ये आपण कसे योगदान देऊ शकता यावर लक्ष द्या. आतापर्यंत कर्मचार्‍यांशी केलेल्या संवादातून आपण का उत्साही आहात, तेही सामायिक करा. आपण कोणता मार्ग निवडता हे निश्चित करा.

तुम्हाला ही नोकरी का हवी आहे? Why Do You Want This Job?

पुन्हा कंपन्यांना नोकरीसाठी उत्साही असलेल्या लोकांना कामावरती घ्यायचे आहे, त्यामुळे आपणास नोकरी का हवी आहे याविषयी आपल्याकडे चांगले उत्तर असले पाहिजे. (आणि जर आपण असे केले नाही, तर आपण कदाचित इतरत्र अर्ज करायला हवा.) प्रथम, आपल्यासाठी योग्य ठरणारी काही मुख्य कारणे ओळखा (उदाहरणार्थ, "मला ग्राहकांचा आधार आवडतो, कारण मी सतत लोकांवर प्रेम करतो." मला त्यांच्याशी बोलणे आवडते आणि त्यांना समाधान द्या, ज्यामुळे एखाद्याच्या समस्येचे निराकरण होण्यास मदत होते "), म्हणूनच आपणास कंपनी का आवडते हे सामायिक करा. (उदाहरणार्थ," मी नेहमीच शिक्षणाबद्दल उत्साही आहे आणि मला वाटते की, आपण चांगले काम करत आहात, म्हणून मलाही या कंपनाचा एक भाग व्हायचा आहे."

आम्ही तुम्हाला कामावर का ठेवू? Why Should We Hire You?

येथे आपल्याला तीन गोष्टींचा समावेश असलेले उत्तर देणे आवश्यक आहे. आपण केवळ कार्य करू शकत नाही, तर उत्कृष्ट परिणाम देखील देऊ शकता. आपण कार्यसंघ आणि संस्कृतीमध्ये खरोखरच फिट असाल आणि इतर कोणत्याही उमेदवारापेक्षा आपण फिट आहात, हे दाखवून देण्याता प्रयत्न करा.