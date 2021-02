असे वागल्यास, कार्यालयात तुमच्या व्यक्तिमत्वाची छाप उमटेल!

सातारा : आपल्यातील काही वर्तन कदाचित आपल्या दृष्टीने अव्यवसायिक असू शकत नाही, परंतु लक्षात ठेवा की कामाच्या ठिकाणी सहकारी आपल्या प्रत्येक हालचाल आणि वर्तन लक्षात ठेवतात. म्हणून जागरुक रहा. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही प्राेफेशनल राहावे अशी अपेक्षा असते. ही अपेक्षा पुर्ण झाल्यास हाच दृष्टीकोन नेहमीच तुम्हाला पुढे नेतो. तथापि, बर्‍याच वेळा कामाच्या ठिकाणी असलेले सहकारी आळम टळम असे वागणे सुरू करतात. हे त्यांना अडचणीत टाकते तसेच कार्यालया वातावरणावरही याचा परिणाम हाेताे. म्हणूनच, आपण कामाच्या ठिकाणी आपल्या वर्तनाचे विश्लेषण करणे महत्वाचे आहे. आपणास काही कमतरता दिसत असल्यास ती दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करा. आपल्यातील काही वर्तन कदाचित आपल्या दृष्टीने अव्यवसायिक असू शकत नाही, परंतु लक्षात ठेवा की कामाच्या ठिकाणी सहकारी आपल्या प्रत्येक हालचालींवर आणि वर्तनावर लक्ष ठेवतात. म्हणून जागरुक रहा. जबाबदा-यांना टाळू नका जेव्हा तुम्ही जबाबदारी स्वीकारण्यास टाळाटाळ करता तेव्हा तुमच्या कामावर शंका उपस्थित हाेते. जेव्हा तुम्ही स्वत: ची जबाबदारी घ्याल तेव्हा प्रत्येकासमोर आपली छाप सकारात्मक राहते. पारदर्शकतेचे महत्त्व समजून घ्या आपण कार्यसंघ नेते म्हणून काम करत असल्यास आपल्या कार्यशैलीत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. संभाषणाच्या वेळी स्पष्टता आणि पारदर्शकता असणे नेहमीच चांगले मानले जाते. प्रत्येकाला स्पष्टपणे बोलणारे लोक आवडतात आणि यामुळे संघावरील विश्वासाची भावना देखील वाढते. ऑफिसमध्ये महत्वाचे बदल जरूर शेअर करा. सुरुवातीला ही सवय रुपांतर करणे अवघड आहे, परंतु हळूहळू ही आपली सवय बनते. याचा आपल्याला नेहमीच व्यावसायिक आघाडीवर फायदा होतो. विचारपूर्वक बोला आपण कमी बोलता किंवा जास्त बोलता हे काही फरक पडत नाही. आपण बोलताना कोणते शब्द वापरत आहात हे महत्त्वाचे आहे. कामाच्या ठिकाणी उथळ, टिकात्मक बोलणे टाळा. चुकीचा शब्द वापरु नका. हे इतरांपेक्षा तुमचे जादा नुकसान करते. अति आत्मविश्वासाने राहू नका कामाच्या ठिकाणी आत्मविश्वास असणे ही चांगली गोष्ट आहे. हे आपल्याला प्रकल्पाला सामोरे जाण्यास मदत करते, तर अति आत्मविश्वास हानिकारक आहे. बर्‍याचदा असे घडते की आपल्याला असे वाटेल की आपल्यासारखा दुसरा कोणी नाही. ही तुमच्यासाठी धाेक्याची घंटा ठरेल. यामुळे जोखीम घटक वाढतात. आपल्याला हे देखील कळत नाही आणि कामाच्या ठिकाणी आपली प्रतिमा बर्‍याच प्रमाणात खराब झालेली असते. काय सांगताेस! नाेकरी मिळाली, पगारबराेबरच या 5 गोष्टी आहेत का त्यात ते पाहा

