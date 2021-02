काय सांगताेस! नाेकरी मिळाली, पगारबराेबरच या 5 गोष्टी आहेत का त्यात ते पाहा

सातारा : सामान्यत: जेव्हा लोकांना नोकरीची ऑफर मिळते तेव्हा त्यांना केवळ पगार दिसतो तर इतर गोष्टी देखील तितक्या महत्त्वाच्या असतात. अशा पाच गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया... 1 भविष्य निर्वाह निधी किंवा पीएफ ही एक सेवानिवृत्ती योजना आहे, जी सरकारच्या देखरेखीखाली असते. त्याचे दोन भाग आहेत. त्यातील एक भाग कामगारांना स्वतः द्यावा लागतो आणि दुसरा भाग कंपनीने दिला आहे. या दोन्ही रक्कम पगाराच्या स्लिपमध्ये दर्शविल्या आहेत आणि पगाराचा भाग आहेत. 2 कॉर्पोरेट क्षेत्रात प्रतिभेसाठी कठोर स्पर्धा असते. अशा परिस्थितीत कंपनी इच्छुक कर्मचार्‍यांना आकर्षक रोख बोनस देते. एका नवीन कर्मचार्‍यात सामील होण्यासाठी कंपनी देय रक्कम म्हणजे जाॅईनिंग बोनस देते. 3 बहुतेक हे पॅकेज नेतृत्व प्रोफाइलसाठी दिले जाते. विच्छेदन पॅकेज रोख किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात असू शकते. जेव्हा एखादा कर्मचारी कंपनीला भेट देतो तेव्हा हे पॅकेज वितरित करण्याचे कंपनी वचन देते. यात आरोग्य विमा किंवा बाह्यरुप सहाय्य देखील समाविष्ट आहे. 4 आता ही सामान्य पद्धत आहे की स्टार्टअप कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना पगाराच्या पॅकेजचा भाग म्हणून स्टॉक पर्याय ऑफर करतात. कर्मचार्‍यांच्या स्टॉक ऑप्शन योजनेत त्यांना विशिष्ट कालावधीत विशिष्ट किंमतीवर कंपनीचे काही विशिष्ट समभाग खरेदी करण्याचा हक्क मिळतो. अर्पण किंमत अनुदान किंमत म्हणतात. 5 बर्‍याच कंपन्या आरोग्य आणि जीवन विमा देतात. ही एक अतिशय उपयुक्त गोष्ट आहे. आजार कधी होईल हे मानवी आरोग्यास माहित नाही. आरोग्य विमा असल्यास तो खूप मदत करतो. असा बनवा शाही काजू हलवा पंचमेला स्वादिष्ट डाळ

