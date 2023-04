Oxford Scholarship

मुंबई : स्त्री आणि दलितांच्या शिक्षणासाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाद्वारे शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. भारतातील पहिल्या पिढीचे विद्यार्थी आणि दलित समाजातील विद्यार्थी यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

भारतातील दलित, बहुजन, आदिवासी (SC, ST, OBC) आणि पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्या (First Generation Learners) तरुण-तरुणींसाठी ही शिष्यवृत्ती उपलब्ध असणार आहे. यामध्ये महाविद्यालयाचे शुल्क आणि ऑक्सफर्डमध्ये राहण्याचा खर्च यांचा समावेश असेल.

शैक्षणिक गुणवत्ता, केंद्राच्या आंतरविद्याशाखीय उद्दिष्टांसाठी अभ्यासाची गरज, भारतासमोरील विकास आव्हानांची समज, नेतृत्व आणि उद्योजकीय क्षमता या आधारे शिष्यवृत्ती दिली जाईल. तसेच आर्थिक गरजही लक्षात घेतली जाईल.

खालील अभ्यासक्रमांसाठी ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल

MSc Biodiversity Conservation and Management

MSc Economics for Development

MSc Environmental Change and Management

MSc Global Governance and Diplomacy

MSc Modern South Asian Studies

MSc Nature, Society and Environmental Governance

MSc Water Science, Policy and Management

MSc Energy Systems

अर्ज प्रक्रिया

ही शिष्यवृत्ती फक्त सोमरविले येथेच उपलब्ध आहे. संबंधित शिष्यवृत्तीच्या अंतिम मुदतीनुसार पदवीधर अभ्यासासाठी अर्ज केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांचा विचार केला जाईल. पदवीधर अर्जामध्ये कोणत्या महाविद्यालयाचे प्राधान्य समाविष्ट आहे याचा विचार केला जाणार नाही.

शिष्यवृत्ती घेण्यासाठी यशस्वी उमेदवारांना सोमरविले येथे स्थानांतरित केले जाईल. अर्ज प्रक्रियेबद्दल अधिक माहिती लवकरच उपलब्ध होईल.