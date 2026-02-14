SBI Clerk Result 2026: SBI क्लर्क मुख्य परीक्षेचा निकाल लवकरच जाहीर होणार; 'या' संकेतस्थळावर पाहा रिजल्ट

स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून क्लर्क मुख्य परीक्षेचा निकाल लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेतलेल्या या परीक्षेला उपस्थित राहिलेले उमेवारांनी आपले निकाल लवकरच SBI च्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहून डाउनलोड देखील करू शकता. विविध माध्यमांतील वृत्तांनुसार निकाल लवकरच पीडीएफ स्वरूपात जाहीर केला जाईल. .असा चेक करा निकालएसबीआय क्लर्क मुख्य परीक्षेचा निकाल लवकरच अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केला जाईल. तो पाहण्यासाठी आणि डाउनलोड करण्यासाठी, खालील चरणांचे अनुसरण करा:प्रथम अधिकृत वेबसाइट sbi.co.in ला भेट द्या.होम पेजवरील ‘निकाल’ विभागावर क्लिक करा.त्यानंतर ‘एसबीआय क्लर्क मुख्य निकाल २०२६’ किंवा लिंकवर क्लिक करा.लिंकवर क्लिक केल्यानंतर, तो काढा आणि पीडीएफ स्वरूपात स्क्रीन कव्हर उघडा.भविष्यातील संदर्भासाठी त्याचे प्रिंटआउट ठेवा..इतक्या पदांसाठी भरती होईलया भरती प्रक्रियेद्वारे क्लर्कच्या एकूण 6589 पदांवर नियुक्ती केली जाणार आहे. मुख्य परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना भाषा प्राविण्य चाचणीसाठी बोलावले जाईल. परीक्षेला उपस्थित राहिलेल्या सर्व उमेदवारांनी निकाल पाहण्यासाठी आणि डाउनलोड करण्यासाठी नियमितपणे अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देत राहावे..कटऑफ लवकरच जाहीर केला जाईलSBI क्लर्क मुख्य परीक्षेच्या निकालासोबतच कटऑफ यादीही जाहीर केली जाणार आहे. ही कटऑफ यादी प्रवर्गनिहाय प्रसिद्ध केली जाईल. उमेदवारांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार कटऑफ पाहता व डाउनलोड करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.