एज्युकेशन जॉब्स

SBI Job Vacancy 2026: बँकेत स्पेशालिस्ट कॅडर ऑफिसर पदांसाठी भरती; 1,146 जागांवर होणार नियुक्ती, 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज

Eligibility Criteria for SBI SCO Jobs: तुम्ही बँकिंग क्षेत्रात असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी आहे. आता SBI बँकेत स्पेशालिस्ट कॅडर ऑफिसर पदांसाठी मोठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे
Eligibility Criteria for SBI SCO Jobs

Eligibility Criteria for SBI SCO Jobs

Esakal

Monika Shinde
Updated on

SBI SCO Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्पेशालिस्ट कॅडर ऑफिसर(SCO) भरती २०२५-२६ संदर्भात महत्वाची अपडेट दिली आहे. बँकेने ई-वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील पदांची संख्या वाढवत एकूण १,१४६ जागांवर भरती जाहीर केली आहे.

Loading content, please wait...
Banking
jobs
job
Job Opportunity
Banking Sector
SBI
Government Jobs
SBI Exam
vacancy
Job Portal
vacancies
Goverment Job
Job News
sbi recruitment
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com