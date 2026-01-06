SBI Job Vacancy 2026: बँकेत स्पेशालिस्ट कॅडर ऑफिसर पदांसाठी भरती; 1,146 जागांवर होणार नियुक्ती, 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज

SBI SCO Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्पेशालिस्ट कॅडर ऑफिसर(SCO) भरती २०२५-२६ संदर्भात महत्वाची अपडेट दिली आहे. बँकेने ई-वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील पदांची संख्या वाढवत एकूण १,१४६ जागांवर भरती जाहीर केली आहे..या भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्यात आली असून आता उमेदवारांना १० जानेवारी २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाईटवरून अर्ज करू शकतात..IRCTC Bharat Gaurav Tourist Train: शिवभक्तांनो, IRCTC सोबत करा ‘सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन’; पाहा भारत गौरव ट्रेनचे संपूर्ण वेळापत्रक.कोण अर्ज करू शकतात?उपाध्यक्ष - वेल्थ (एसआरएम)या पदासाठी उमेदवार पदवीधर असणे आवश्यक आहे. बँकिंग, फायनान्स किंवा मार्केटिंगमध्ये एमबीए पदवी आणि एनआयएसएम / सीएफपी / सीएफए सारख्या व्यावसायिक प्रमाणपत्रांना प्राधान्य दिले जाईल.सहाय्यक उपाध्यक्ष - संपत्ती (आरएम)या पदासाठी पदव्युत्तर असणे अनिवार्य आहे. बँकिंग किंवा मार्केटिंगमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण आणि एनआयएसएम / सीएफपी / सीएफए प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय, संबंधित क्षेत्रात 3 ते 4 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे..कस्टमर रिलेशनशिप एक्झिक्युटिव्हया पदासाठी उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. तसेच, फील्ड वर्कसाठी वैध दुचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे.अर्ज शुल्क किती भरावे?एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उमेदवारांना अर्ज शुल्क नाहीसामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना ७५० रुपये अर्ज शुल्क आहे..Makar Sankranti 2026: संक्रांतीचा दिवस ठरवेल वर्षाचं भविष्य? या चुका टाळाच.परीक्षा- प्रत्येक प्रश्नासाठी 2 गुण- चुकीच्या उत्तरासाठी नकारात्मक गुण नाहीत- न सोडवलेल्या प्रश्नांसाठी गुण दिले जाणार नाहीत- एखादा प्रश्न चुकीचा ठरून रद्द झाल्यास सर्व उमेदवारांना +2 गुण दिले जातील- ही परिस्थिती मानवी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे उद्भवू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.