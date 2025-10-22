मृदुला अडावदकर - सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञशालेय वयात करिअरची पायाभरणी करायची असेल तर कोणकोणत्या क्षमतांवर आणि कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे? याबरोबर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांनी नेमकं कोणत्या कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करायचं? याबद्दल आपण माहिती घेत आहोत. नुकत्याच शाळेच्या प्रथम सत्र परीक्षा झाल्या. लेखी परीक्षांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जात असले, तरी काही मात्र हमखास प्रश्नपत्रिकेत असतातच. .उदाहरणार्थ भाषा विषयांसाठी निबंध-पत्रलेखन, गोष्ट लेखन, सारांश लेखन, चित्रवर्णन, जाहिरात तयार करणे असे प्रश्न असतातच. गणित विषयांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे आलेख काढणं, त्याचं वाचन करणं, दिलेल्या माहितीवरून बैजिक सूत्र तयार करणं आणि ते सोडवून ‘क्ष’ (x) ची किंमत काढता येणं; त्यासाठी संख्या आणि बैजिक राशी यांची बरोबरच्या (=) चिन्हाच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला पुनर्मांडणी करता येणं हे शिकून घ्यावं लागतं. त्यातून हस्ताक्षर आणि सादरीकरण उत्तम असेल तर दोन गुण आपोआप जास्त मिळतात..शाळा आणि बाहेरचं जगवर सांगितलेली कौशल्ये मिळविण्यासाठी मानवी मेंदूला सराव करावा लागतो. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात पाहिलं तर काय दिसतं? वर सांगितलेली सगळी कामं व्यावसायिक पातळीवर करून देणारी अनेक उत्तम दर्जाची सॉफ्टवेअर्स उपलब्ध आहेत. कोणत्याही गणिताचा फोटो काढून माहितीजालावर त्याबद्दल शोधताक्षणी फक्त उत्तरच नव्हे, तर ते गणित सोडवण्यासाठी आवश्यक ती सगळी प्रक्रिया एका मिनिटात आपल्यासमोर येते, अगदी प्रत्येक पायरीच्या स्पष्टीकरणासह!.Pune Crime News : उंड्री- पिसोळी रस्त्यावर दारू दुकानात चोरी; दीड लाखाची रोकड लंपास.चुटकीसरशी अक्षरांचा फॉन्ट आणि आकार बदलून मिळतो आहे, हव्या त्या भाषेत भाषांतर होतंय, पत्र, गोष्ट, सारांश, मीटिंग चे अहवाल लिहिणं हे कौशल्य नसलं तरी चालतंय, कारण सगळं तयार मिळतंय.जेन-झी विद्यार्थ्यांनीही हे तंत्रज्ञान वापरायला सुरुवात केली नसती तरच नवल! होमवर्क, होम असाईनमेंट, जर्नल प्रोजेक्ट हे सगळं महितीजालावरून जसंच्या तसं नक्कल करून वापरणं सुरू झालं आहे. चॅट जीपीटी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून एखादं चित्र तयार करणं मागे पडलंय आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने प्रोजेक्टचा व्हिडिओ तयार करण्यापर्यंत मजल गेली आहे..तारतम्य जपातंत्रज्ञानाला विरोध करण्यापेक्षा, या गदारोळात मानवी बुद्धिमत्तेकडे असलेलं ‘तारतम्य’ या कौशल्याची जास्तीत जास्त वाढ होत आहे ना? याकडे पालक-शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी बारीक लक्ष द्यावं. उदाहरणार्थ ः तंत्रज्ञान ताजी भाजी घरापर्यंत आणून देईल. अगदी तयार भाजी सुद्धा हजर करेल. पण कोणती भाजी आणायची? हवी ती भाजी बाजारात नेमकी ताजी नसेल, किंवा भरमसाट महाग असेल तर काय? दुसरा उपलब्ध पर्याय निवडावा लागणार. मग या आठवड्यात न झालेली, ऋतूनुसार खाता येईल, उपलब्ध वेळात करता येईल, शिवाय घरातल्या वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या आवडी-निवडी या सगळ्या चाळण्या लावून, तारतम्याने विचार करून निर्णय घेण्यासाठी घरातली व्यक्तीच हवी. आणखीन एक विकसित भारत बिल्डथॉन स्पर्धेसाठी सध्या भारत सरकार विद्यार्थ्यांना निमंत्रित करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.