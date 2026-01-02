Maharashtra Teacher Recruitment 2026: 'शालेय शिक्षण विभागा'त होणार शिक्षक भरती; मे २०२६ पर्यंतची रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी

School Education Department Approves Teacher Recruitment: शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ अखेर म्हणजेच मे २०२६ पर्यंत रिक्त होणारी संभाव्य पदे शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी (टेट-२०२५) मधील गुणांच्या आधारे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला, आहे..शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आज जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांमधील नगरपालिका व शिक्षकांच्या रिक्त जाता भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या शाळांतील जवळपास ८० टक्क्यांपर्यंत पदे भरली जाणार आहेत. दरवर्षी होणारी सेवानिवृत्तो आणि संचमान्यतेमुळे रिक्त होणाऱ्या जागांमुळे प्रत्यक्ष अध्यापनाच्या कामावर परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..Teacher Recruitment : शिक्षक भरतीबाबत शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पवित्र पोर्टलवरील भरतीत खासगी शाळांना डावलले? संस्थाचालकांचा आक्षेप.दहा टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त नसणारबालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (आरटीई), २००९ नुसार शाळांमध्ये दहा टक्क्यपिक्षा जास्त पदे रिक्त ठेवता येत नाहीत. ही कायदेशीर बाब आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन, आगामी शैक्षणिक वर्षांच्या अतोरपर्यंतची सर्व संभाव्य रिक्त पदे आता भरती प्रक्रियेत समाविष्ट केली जाणार आहेत..Maharashtra Teacher Recruitment : आता शिक्षक भरतीची प्रक्रिया 'परीक्षा परिषदेमार्फतच' होणार; उमेदवारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त!.भरती प्रक्रियेची वैशिष्ट्येशिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२५ (टेट) मधील निकालप्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मधील रिक्त पदे भरणारसंपूर्ण भरती प्रक्रिया पवित्र पोर्टलमार्फत पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणारमे २०२१६, पर्यंत रिक्ता होणाऱ्या जागांचा समावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.