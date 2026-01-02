एज्युकेशन जॉब्स

Maharashtra Teacher Recruitment 2026: 'शालेय शिक्षण विभागा'त होणार शिक्षक भरती; मे २०२६ पर्यंतची रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी

School Education and Sports Department: शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांची रिक्त पदे मे २०२६ पर्यंत भरण्यास शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
Maharashtra Teacher Recruitment 2026

School Education Department Approves Teacher Recruitment Till May 6, 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

School Education Department Approves Teacher Recruitment: शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ अखेर म्हणजेच मे २०२६ पर्यंत रिक्त होणारी संभाव्य पदे शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी (टेट-२०२५) मधील गुणांच्या आधारे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला, आहे.

Loading content, please wait...
education
teacher
jobs
job
Government Jobs
Department of School Education
Goverment Job
Job News
Minister of School Education
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com