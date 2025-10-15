तंत्रज्ञानाला करा गुलाम

एज्युकेशन जॉब्स

मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर टीका करण्याऐवजी पालकांनी व शिक्षकांनी लक्ष केंद्रित करावे की मुले तंत्रज्ञानाचा वापर फक्त मनोरंजनासाठी (रील्स, गेम्स) न करता, कोडिंग, ॲप निर्मिती यांसारख्या उपयुक्त गोष्टींसाठी कसा करतील; कारण तंत्रज्ञानावर बंदी घालणे हा उपाय नाही, तर त्याचा 'गुलाम न होता वापर' करणे शिकवणे आवश्यक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मृदुला अडावदकर - सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञ

आजकाल जिकडे तिकडे बघावं तिकडे मुलांच्या स्क्रीन टाइमबद्दल सगळेजण टीका करत असतात. मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढलाय, त्यामुळे त्यांच्या वागण्यावर, बोलण्यावर विचार करण्याच्या प्रक्रियेवर सगळ्यांवरच परिणाम झाला आहे. परंतु फक्त स्क्रीन टाइमचा परिणाम नाही, तर स्क्रीनवर तुम्ही काय बघता हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. एखादं मूल तासभर रीलच बघत असेल, गेमच खेळत असेल तर त्याचा मेंदूवर नक्कीच वाईट परिणाम होऊ शकतो, परंतु एखादं मूल तंत्रज्ञान वापरून कोडिंग करायला शिकत असेल किंवा एखादा ॲप तयार करत असेल, एखादा गेम तयार करायला शिकत असेल, तर हे मात्र थोडसं वेगळं आहे.

