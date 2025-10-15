तंत्रज्ञानाला करा गुलाम

मृदुला अडावदकर - सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञआजकाल जिकडे तिकडे बघावं तिकडे मुलांच्या स्क्रीन टाइमबद्दल सगळेजण टीका करत असतात. मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढलाय, त्यामुळे त्यांच्या वागण्यावर, बोलण्यावर विचार करण्याच्या प्रक्रियेवर सगळ्यांवरच परिणाम झाला आहे. परंतु फक्त स्क्रीन टाइमचा परिणाम नाही, तर स्क्रीनवर तुम्ही काय बघता हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. एखादं मूल तासभर रीलच बघत असेल, गेमच खेळत असेल तर त्याचा मेंदूवर नक्कीच वाईट परिणाम होऊ शकतो, परंतु एखादं मूल तंत्रज्ञान वापरून कोडिंग करायला शिकत असेल किंवा एखादा ॲप तयार करत असेल, एखादा गेम तयार करायला शिकत असेल, तर हे मात्र थोडसं वेगळं आहे..विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञान कसं वापरावं यापेक्षा कोणत्या गोष्टीसाठी वापरू नये याकडे पालकांनी, शिक्षकांनी लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. मोबाईल तंत्रज्ञान नवीन होतं तेव्हा आपलं मूल किती सफाईने मोबाईल चालवतंय हा पालकांचा आणि आजी आजोबांच्या कौतुकाचा विषय होता. त्याचे हानिकारक परिणाम लक्षात आल्यानंतर मात्र मुलांच्या हातातून मोबाईल हिसकावून घेण्याची एक चळवळ सुरू झाली आहे. मग करायचं काय मुलांनी मोबाईल वापरायचा की नाही वापरायचा? एखादा नवीन तंत्रज्ञान हाताशी उपलब्ध होतं त्या प्रत्येक काळात अशा चर्चा झडलेल्या आहेत. आज ज्या तंत्रज्ञानाच्या बऱ्या वाईट परिणामाबद्दल आपण चर्चा करतोय काही दशकांनी ते तंत्रज्ञान जीवनाचा घटक होणार आहे. त्यामुळे मुलांनी हे इंटरनेट मोबाईल सोशल मीडिया इत्यादी तंत्रज्ञान वापरू नये, अशी बंदी तर करता येणार नाही हे नक्की! मग हे तंत्रज्ञान गुलाम करून कसं वापरायचं याचंच शिक्षण आता त्यांना घेऊ देत. .Pune News: पाच हजार शेतकऱ्यांना ‘एआय’ मोफत; ‘व्हीएसआय’ नियामक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय.रिल्स शॉर्ट्स आणि सोशल मीडिया यांच्या पलीकडच्या तंत्रज्ञानाची त्यांना जास्तीत जास्त ओळख करून घेऊ देत. रोबोटिक्ससाठी आवश्यक प्रोग्रॅमिंग, स्क्रॅच प्रोग्रॅमिंग मुलं कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतः शिकू शकतात. गाण्यांच्या ॲपसोबत वेगळी भाषा शिकविणारे एक तरी ॲप मुलांच्या फोनमध्ये असायलाच हवं. कोणताही ॲप नक्की कसं काम करतं? त्याची ओळख करून घेऊ देत. ॲप तयार करणं हे तर आता खूपच सोप्पं झालंय. हे सगळं तंत्रज्ञान स्वतः शिकता यावं यासाठी आयआयटी मुंबईचा स्पोकन ट्युटोरियल हा प्लॅटफॉर्म मोफत उपलब्ध आहे. तुम्ही कधी स्वयं ही वेबसाइट पाहिली का तिथे तर अगणित प्रकारचे कोर्सेस विनामूल्य उपलब्ध आहेत. .जगातल्या प्रत्येक प्रसिद्ध विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर छोटे छोटे कोर्सेस विनामूल्य उपलब्ध आहेत. जिथे विज्ञान प्रयोगशाळा उपलब्ध नाही किंवा मुलांना त्या प्रयोगशाळेत जाण्याची परवानगी नाही. अशावेळी संपूर्ण भारतीय बनावटीची अमृता विद्यापीठाची ‘ओ-लॅब’ ही व्हर्चुअल प्रयोगशाळा वापरून शाळेच्या पुस्तकातले सगळे प्रयोग नक्की करून बघता येतील बघता येतील तर आता सोशल मीडियाला करा अन-इन्स्टॉल आणि या सगळ्या वेगवेगळ्या शिक्षण देणाऱ्या ॲपने विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलची मेमरी अगदी ‘फुल्ल’ होऊन जाऊ दे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.