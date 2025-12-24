आपणच करावी आपली मदत

एज्युकेशन जॉब्स

करिअरमध्ये यश मिळवायचे असेल, तर योग्य मार्गदर्शनासोबत स्वतःची जबाबदारी स्वतः घेणे गरजेचे आहे. परावलंबन टाळून निर्णयक्षमता, कौशल्ये आणि अंमलबजावणी यावर भर दिल्यास प्रगती निश्चित होते.
The Power of Self-Reliance in Career Building

Updated on

डॉ. सचिन जैन (संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड)

कौशल्य विकसन

‘जो दुसऱ्यावरी विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला!’ असं म्हटलं जातं. ध्येय जर आपलं आहे, तर त्याची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्नदेखील आपण स्वतःच केले पाहिजे. महाभारताच्या युद्धात कृष्ण जरी साथीला असला, तरी धनुष्यबाण अर्जुनालाच चालवावे लागले. कारण, युद्ध कौरव-पांडवाचे होते, कृष्ण फक्त पाठीशी होता. त्या वेळी अर्जुना चलबिचल झाल्यावर ‘भगवद्‍गीता’ त्याला कृष्णाने सांगितली. मात्र, त्यानंतरही अस्त्र-शस्त्र अर्जुनच चालवत होता.

