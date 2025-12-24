आपणच करावी आपली मदत

डॉ. सचिन जैन (संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड)कौशल्य विकसन‘जो दुसऱ्यावरी विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला!’ असं म्हटलं जातं. ध्येय जर आपलं आहे, तर त्याची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्नदेखील आपण स्वतःच केले पाहिजे. महाभारताच्या युद्धात कृष्ण जरी साथीला असला, तरी धनुष्यबाण अर्जुनालाच चालवावे लागले. कारण, युद्ध कौरव-पांडवाचे होते, कृष्ण फक्त पाठीशी होता. त्या वेळी अर्जुना चलबिचल झाल्यावर ‘भगवद्गीता’ त्याला कृष्णाने सांगितली. मात्र, त्यानंतरही अस्त्र-शस्त्र अर्जुनच चालवत होता. .आपल्या करिअरचंही असंच असतं. आपल्याला करिअरमध्ये यशस्वी व्हायचं असेल, तर योग्य वेळी आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करणारा ‘कृष्ण’ मिळणं किंवा शोधणं आवश्यक ठरतं. तो आपल्याला निःस्वार्थ मार्गदर्शन करतो आणि वेळ आली, तर आपली पाठराखणही करतो. एकदा साथीदार कृष्णासारखा निवडला की, त्याच्यावर संपूर्ण भरोसा ठेवावा. दहा कृष्ण असूच शकत नाहीत, तो एकच असतो. अर्जुनाने तर वेळ आली, तेव्हा सर्व यादवसैन्य सोडून कृष्णाची निवड केली..खासकरून विद्यार्थी अवस्थेत आणि करियरच्या सुरूवातीला जेव्हा आपल्या व्यावसायिक कामाची सुरवात होते, त्या वेळी आपण वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा ठेवतो, पण ते कधी मार्गदर्शनाऐवजी ढवळाढवळ करण्यात रूपांतरित होते, ते लक्षातही येत नाही. हळूहळू मग आपले निर्णय त्यांंच्यावर अवलंबून राहू लागतात. जे वय शिकायचे, अनुभव घ्यायचे असते, त्यावेळी आपण नकळतपणे परावलंबी होतो..आपल्या डोक्यात अनेक नवनवीन कल्पना येत असतात, पण जर तो आपला पिंड नसेल, तर त्यावर आपण स्वतः त्यावर काहीच काम करत नाही. सगळ्या गोष्टींसाठी म्हणजे जसं की, अगदी ही कल्पना व्यावहारिक आहे की नाही, वास्तविकतेला धरून आहे की नाही याचीदेखील खात्री करणं पूर्णपणे दुसऱ्यावर सोडून देतो. यामुळे आपल्या कल्पनेला/कलेला हवा तसा न्याय मिळत नाही. एखादा मार्गदर्शक फक्त सल्ले देतो आणि त्यानंतर तुम्हाला काम करायला लावतो याला कंटाळून तुम्ही ते केलं नाही, तर तो तुमच्यापासून लांब जातो. एका खऱ्या हितचिंतकाला आपण गमावतो आणि दुसऱ्याचा तुटपुंज्या मदतीवर अधिकाधिकपणे अवलंबून राहू लागतो. मग सगळ्या योजना तिथेच अडकून पडतात..सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, सगळ्या क्षेत्रात आपण पारंगत नसतो. त्यामुळे त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोक आपल्याला कमवावे लागतात. ते एकत्र आणून त्यांची एक टीम तयार करावी लागेत. त्याद्वारेच कोणतेही काम सार्थकी लागते. अशा वेळी अगदी अनभिज्ञ ना राहता ज्या क्षेत्रात उणीव आहे, त्याचे महत्वाचे पैलू जाणून घेऊन त्यात काम करण्याचा विचार करावा. निर्णायक प्रश्नावली आपल्याजवळ असेल, तर करियरची प्रगती वेगात आणि यशस्वीरीत्या होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.