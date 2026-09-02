शिक्षण चिंतन : एकात्मिक शिक्षण आणि पंचेंद्रिये

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाएकात्मिक शिक्षण म्हणजे केवळ विषयांविषयांमधील एकात्मिकता नव्हे. तर अध्ययन-अध्यापन पद्धतीतून ज्ञान ग्रहणातील एकात्मताही होय. चार भिंतीतील, केवळ वर्गातील, व्याख्यान पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाला पुष्कळच मर्यादा असतात. अशा शिक्षणात केवळ संकल्पनांना प्रतिशब्द शिकवण्यावर भर असतो. या शिक्षणात अश्व म्हणजे काय तर घोडा, आणि घोडा म्हणजे काय तर अश्व अशा पद्धतीने शिक्षण होते, परंतु प्रत्यक्षातला घोडा कधीच दाखवलेला, पाहिलेला नसतो. तसेच केवळ आंबा दाखवून आंब्याची चव कधीच कळत नाही. .ज्या अनुभवामध्ये पंचेंद्रिये काम करीत असतात, तो अनुभव खरा अनुभव असतो. अनुभवांमध्ये पंचेंद्रियांची एकात्मता असते. माणूस जगाचा अनुभव कोणत्याही एका इंद्रियातून घेत नाही. डोळे, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा ही पाचही इंद्रिये सतत एकमेकांशी जोडून काम करत असतात. आपण एखादे फळ पाहतो तेव्हा त्याचा रंग आणि आकार डोळ्यांना जाणवतो; त्याचा वास नाकाला येतो; हातात घेतल्यावर त्याचा पोत आणि घट्टपणा त्वचेला जाणवतो; चव घेतल्यावर जिभेला त्याची गोडी किंवा आंबटपणा समजतो आणि ते खाताना येणारा आवाज कानाला ऐकू येतो. या सर्व संवेदना एकत्र आल्यावरच ‘फळ’ हा पूर्ण अनुभव आपल्या मेंदूत तयार होतो..शिक्षणातही हीच एकात्मता महत्त्वाची आहे. मुलाला केवळ ऐकवून किंवा वाचायला देऊन शिकवण्याऐवजी त्याला वस्तू पाहता, ऐकता, स्पर्श करता, वास घेता आणि शक्य असेल तेथे चव घेता आली पाहिजे. उदाहरणार्थ, ‘पान’ शिकवताना त्याचा फोटो दाखवणे हा एक अनुभव आहे; परंतु प्रत्यक्ष पान पाहणे, हाताने स्पर्श करणे, त्याचा वास घेणे, त्यावरील शिरा पाहणे, त्याचा आवाज ऐकणे आणि त्यावरून निरीक्षणे नोंदवणे हा अधिक समृद्ध अनुभव आहे. त्यामुळे ज्ञान हे केवळ शब्दांतून मिळणारी माहिती न राहता प्रत्यक्ष अनुभवातून निर्माण होणारे आकलन बनते. म्हणूनच पंचेंद्रियांची एकात्मता ही अनुभवाधारित आणि एकात्मिक शिक्षणाची मूलभूत कल्पना आहे. इंद्रिये विषय वेगळे वेगळे ग्रहण करीत नाहीत; ती घटनेचा अथवा वस्तूचा अनुभव एकत्रितच मुलाला देतात..साहजिकच एकात्मिक शिक्षणासाठी पारंपरिक मूल्यमापन पद्धती अपुरी ठरते. पारंपरिक मूल्यमापनात विद्यार्थ्याच्या केवळ लेखी परीक्षा घेतल्या जातात. लेखी परीक्षांमधून काही थोड्या, ठराविक प्रकारच्या निपुणतांची तपासणी होते. केवळ माहिती नव्हे, तर त्याची समज, तो करत असलेला ज्ञानाचा उपयोग, सहकार्य, नेतृत्व, संवादकौशल्य, संशोधनवृत्ती, मूल्यनिष्ठा आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता यांबद्दलचे निरीक्षणही मूल्यमापनात आवश्यक आहे. त्यासाठी पोर्टफोलिओ, प्रकल्प, सादरीकरण, क्षेत्रभेटी, सामाजिक उपक्रम, प्रयोग आणि चिंतनलेखन या घटकांनाही मूल्यमापनात महत्त्वाचे स्थान दिले पाहिजे..थोडक्यात, एकात्मिक शिक्षण म्हणजे विषय रचना संपुष्टात आणणे नव्हे. एकात्मिक शिक्षणाचा अर्थ ‘गणित बंद करा’, ‘विज्ञान बंद करा’ किंवा ‘विषयांची गरज नाही’ असा अजिबात नाही. उलट, एकात्मिक शिक्षणासाठी अशा वेगवेगळ्या विषयातील सखोल ज्ञान अधिक आवश्यक आहे. फरक एवढाच की विद्यार्थी एखाद्या विषयातील ज्ञानाचा उपयोग विद्यार्थी दुसऱ्या संदर्भात करायला शिकतो. म्हणूनच विशेषीकरण सखोलता देते; एकात्मिकता अर्थ देते. एकात्मिक शिक्षण म्हणजे काही विषय एकत्र शिकविणे एवढी मर्यादित संकल्पना नाही. आपण ज्ञानाचे तुकडे केले; आता विद्यार्थ्यांना ते तुकडे जोडायला शिकवण्याची वेळ आली आहे. एकात्मिक शिक्षण ज्ञानाकडे, व्यक्तीकडे आणि जीवनाकडे पाहण्याची एक समग्र दृष्टी आहे. ज्ञान, कौशल्ये, मूल्ये, भावना, सर्जनशीलता, अध्यात्म आणि सामाजिक उत्तरदायित्व यांचा समन्वय घडविणारे शिक्षणच खऱ्या अर्थाने एकात्मिक शिक्षण आहे. त्यामुळे शिक्षणही बहुविषयक, अनुभवाधारित आणि जीवनाशी जोडलेले असले पाहिजे. हाच विचार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातून विशेषत्वाने मांडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.