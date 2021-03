डिकोडिंग कोडिंग... : डेटा सायन्स म्हणजे काय?

तुम्ही अशी कल्पना करा, की तुमच्यासमोर हजारो किंवा लाखो संख्या, कागदपत्रे आणि प्रतिमा आहेत ज्या आपल्याला सर्व प्रकारची माहिती देतात. या सर्वांसह आपण काय करू शकता? आपण याचा अर्थ कसा काढू शकता? या गोंधळात टाकणाऱ्या डेटावरून आपण अंतर्दृष्टी (इनसाइट) कशी मिळवू शकता? याचे उत्तरे डेटा सायन्समध्ये आहेत. डेटा सायन्स हा एक अत्यंत संरचित किंवा अप्रचलित डेटा सेटमधून अंतर्दृष्टी मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि साधनांचा एक संच आहे. कधीकधी डेटा सायन्स देखील predictive असतो, याचा अर्थ डेटा शास्त्रज्ञ भविष्याबद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मागील डेटामधील माहितीचाच आधार घेतात.

1) डेटा प्रोग्रामिंग आणि संगणक प्रोग्रामिंग

कोडिंग हे सहसा विशिष्ट कार्यक्षमता लक्षात घेऊन एक अतिशय निर्देशित कार्य असते. दुसरीकडे, डेटा विज्ञान शोध काढण्याबद्दल आहे. डेटा वैज्ञानिक मोठ्या प्रमाणात डेटा एकत्रित आणि अर्थ लावण्यासाठी काही प्रोग्रामिंग भाषा (जसे ‘आर’ आणि ‘पायथन’) वापरतात.

2) डेटा सायन्स कोठे लागू आहे?

डेटा विज्ञान प्रत्येक क्षेत्रात संबंधित आहे, जसे आरोग्यसेवा, सायबर गुन्हे, मार्केटिंग, स्पीच रेकग्निशन, गेमिंग, लॉजिस्टिक्स, रहदारी नियोजन आणि इतर. चला आरोग्यसेवेचे उदाहरण घेऊ.आरोग्य उद्योगात डेटा सायन्सचा प्राथमिक उपयोग मेडिकल इमेजिंगद्वारे केला जातो (जसे की, एक्स-रे, एमआरआय, सीटी स्कॅन). डेटा सायन्सच्या अस्तित्वाआधी डॉक्टर स्वत: प्रतिमांची तपासणी करून त्यात अनियमितता शोधत असत. तथापि, सूक्ष्म विकृती शोधणे अवघड होते आणि परिणामी, डॉक्टर योग्य निदान देऊ शकायचे नाही. डेटा सायन्समध्ये डीप लर्निंग तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने, सर्वांत अनुभवी डॉक्टरांनी दिलेल्या निदानापेक्षा रोगनिदान अधिक अचूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

अंतर्दृष्टी घेणे आणि औषधोपचार घेणे, औषध शोध घेणे, रुग्णांच्या आरोग्यावर देखरेख ठेवणे इ.

What’s the connection between Data Science and AI & ML?

Artificial Intelligence and Machine Learning use techniques used in Data Science to give predictions regarding questions it has been trained for. With the ability to go through billions of data sets without human intervention, the possibilities are limitless.

