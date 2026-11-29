SIDBI Recruitment 2026: बँकिंग तसेच वित्तीय क्षेत्रात नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी मोठी संधी समोर आली आहे. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाने (SIDBI) 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी ग्रेड ए (असिस्टंट मॅनेजर) आणि ग्रेड बी (मॅनेजर) पदांच्या भरतीची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत जनरल आणि स्पेशालिस्ट शाखांमधील एकूण 68 रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.अर्ज प्रक्रिया 21 नोव्हेंबरपासून बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सुरू झाली असून इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना 11 डिसेंबर 2026 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज व परीक्षा शुल्क भरता येईल..पगार किती?या भरतीतील दोन्ही श्रेणींसाठी आकर्षक वेतन आणि वार्षिक पॅकेज निश्चित करण्यात आले आहे-ग्रेड ए (असिस्टंट मॅनेजर): अंदाजे 1.20 लाख रुपये मासिक वेतन आणि 30 लाख ते 34 लाख रुपयांदरम्यान वार्षिक सीटीसी (CTC).ग्रेड बी (मॅनेजर): अंदाजे 1.45 लाख रुपये मासिक वेतन आणि 40 लाख ते 43 लाख रुपयांदरम्यान वार्षिक सीटीसी (CTC).एकूण 68 जागांमध्ये ग्रेड ए ची 63 पदे आणि ग्रेड बी ची 5 पदे समाविष्ट आहेत..Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार....वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव- वयाची अट: ग्रेड ए पदासाठी उमेदवाराचे वय 21 ते 30 वर्षे, तर ग्रेड बी पदासाठी 25 ते 33 वर्षांदरम्यान असावे. सरकारी नियमांनुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.- शैक्षणिक पात्रता: ग्रेड ए जनरल शाखेसाठी संबंधित विषयात किमान 60 टक्के गुणांसह पदवी आवश्यक आहे. याशिवाय CA, CS, CMA, CFA किंवा 2 वर्षांचा पूर्णवेळ MBA-PGDM अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले उमेदवारही पात्र ठरतील. स्पेशालिस्ट पदांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक निकष लागू असतील.- कामाचा अनुभव: जनरल शाखेसाठी संबंधित वित्तीय किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रात अधिकारी म्हणून 2 वर्षांचा किंवा लिपिक म्हणून 3 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. मात्र, CA आणि पूर्णवेळ MBA-PGDM पात्रताधारकांना अनुभवाच्या अटीतून सूट दिली आहे..ऑनलाइन अर्ज कसा कराल?- सगळ्यात आधी SIDBI च्या www.sidbi.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.- मुख्य पानावरील करिअर किंवा भरती (Recruitment) विभागावर क्लिक करा.- असिस्टंट मॅनेजर ग्रेड ए आणि मॅनेजर ग्रेड बी भरती 2026 या लिंकची निवड करा.- नवीन नोंदणी पूर्ण करून लॉगिन तपशील तयार करा.- अर्जामध्ये वैयक्तिक तसेच शैक्षणिक माहिती अचूक भरा.- विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.- ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करा आणि अर्जाची प्रत जतन करा..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.