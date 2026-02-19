Automation & AI Threat to Jobs : पुढील 10 वर्षांत गायब होऊ शकतात 'या' 6 नोकऱ्या; पाहा तुमची नोकरी यादीत आहे का?

Top jobs threatened by technology: ऑटोमेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे काम करण्याची पद्धत हळूहळू बदलत आहे. त्यामुळे काही नोकऱ्या आता कमी होत चालल्या आहेत. आपण रोज वापरत असलेली मशीन, अॅप्स आणि नवी तंत्रज्ञानं माणसांची कामं स्वतः करू लागली आहेत. याचा अर्थ माणसं कमी पडत आहेत असा नाही, तर काळ बदलतोय. त्यामुळे पुढच्या काही वर्षांत कोणत्या नोकऱ्या टिकतील आणि कोणत्या नामशेष होतील, हे चित्र आता स्पष्ट होत चाललं आहे..पुढे दिलेल्या 6 नोकऱ्या आहेत धोक्यातकॅशियर (Cashier)मागील काळी रिटेल व्यवसायाचा मानवी चेहरा असलेली कॅशियरची नोकरी आता हळूहळू गायब होत आहे. सेल्फ-चेकआउट मशीन, मोबाईल पेमेंट सिस्टम आणि “जस्ट वॉक आउट” तंत्रज्ञानामुळे कॅशियरची गरज कमी होत आहे. ग्राहक आता ताणमुक्त आणि वेगवान खरेदी अनुभव शोधत आहेत, त्यामुळे दुकानदार तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करत आहेत.टेलिमार्केटर (Telemarketer)कोल्ड कॉल्स नेहमीच सर्वात नापसंतीजनक मार्केटिंगचा मार्ग मानले जातात. आता रोबोकॉल्स, AI चॅटबॉट्स आणि डिजिटल जाहिरातींपुढे पारंपरिक टेलिमार्केटिंग मागे पडत आहे. ग्राहकांना थेट विक्रीपेक्षा शोध घेणे पसंत आहे, आणि AI आता वैयक्तिकृत जाहिरात सामग्री काही सेकंदांत तयार करू शकते. त्यामुळे ही नोकरी लवकरच कमी होऊ शकते..Education–Industry Partnership : MBA पदवी असूनही नोकरीत अडचणी का? वाढती कौशल्य दरी भरून काढण्यासाठी शिक्षण–उद्योग भागीदारी ठरतेय निर्णायक.डेटा एंट्री क्लर्क (Data Entry Clerk)पूर्वी माहिती प्रविष्ट करणे आणि व्यवस्थापित करणे या नोकऱ्या आवश्यक होत्या, पण आता AI-आधारित सिस्टम्स आणि ऑटोमेशन टूल्स या कामासाठी अधिक वेगवान आणि अचूक आहेत. जिथे मनुष्य हिशोब टाकत किंवा फॉर्म ट्रान्सक्राइब करत, तिथे आता स्मार्ट सॉफ्टवेअर PDF स्कॅन करते, रसीद वाचते आणि डेटाबेस भरते.ट्रॅव्हल एजंट (Travel agent)पूर्वी सुट्टीची योजना करण्यासाठी स्थानिक ट्रॅव्हल एजन्सीमध्ये जावे लागे, ब्रोशर्स पाहावे लागे आणि पुष्कळ दिवस वाट पाहावे लागे. आता प्रवासी फोनवरून AI साधनांच्या मदतीने त्वरित आणि प्रभावी मार्ग शोधतात. विशेषतः लक्झरी किंवा अॅडव्हेंचर ट्रॅव्हलमध्ये नसल्यानं पारंपरिक ट्रॅव्हल एजंट्सचे स्थान हळूहळू कमी होत आहे..B-Schools Entrepreneurial Mindset : बदलत्या अर्थव्यवस्थेत उद्योजकाची मानसिकता ठरतेय यशाची गुरुकिल्ली; व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेतंय नवं वळण.पोस्टल मेल सॉर्टर (Postal mail sorter)फिजिकल मेलचा वापर कमी होत असल्यामुळे, मेल सॉर्टिंगसाठी हातमजुरीची गरजही कमी होत आहे. ऑटोमेशन आता ही कामे करतो. ई-कॉमर्स वाढल्यामुळे पॅकेज डिलिव्हरीकडे लक्ष जात आहे, पण पारंपरिक पत्रे हळूहळू मागे पडत आहेत.टोल बूथ ऑपरेटर (Toll booth operator)हाताने टोल वसुली करणे आता कमी होत आहे. ट्रान्सपोंडर, लायसन्स प्लेट रीडर आणि कॉन्टॅक्टलेस अॅप्समुळे टोल बूथ ऑपरेटरची गरज कमी झाली आहे. स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम्समुळे हा अनुभव लवकरच जुना वाटू लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.