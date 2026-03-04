एज्युकेशन जॉब्स

सोशल मीडिया : तुमचं पहिलं दुकान

सोशल मीडिया ही अशी ताकद आहे, जी कमी खर्चात, जलद गतीने आणि थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी देते.
प्रशांत पाटील
- अद्वैत कुर्लेकर, स्टार्टअप मेन्टॉर

‘आजच्या काळात तुमचं मोबाईलचं स्क्रीन हेच तुमचं पहिलं दुकान आहे.’

विद्यार्थी उद्योजकतेत सुरुवातीला मोठं ऑफिस, मोठं भांडवल किंवा मोठी टीम असणं शक्य नसतं. परंतु सोशल मीडिया ही अशी ताकद आहे, जी कमी खर्चात, जलद गतीने आणि थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी देते.

