सोशल मीडिया : तुमचं पहिलं दुकान

- अद्वैत कुर्लेकर, स्टार्टअप मेन्टॉर'आजच्या काळात तुमचं मोबाईलचं स्क्रीन हेच तुमचं पहिलं दुकान आहे.'विद्यार्थी उद्योजकतेत सुरुवातीला मोठं ऑफिस, मोठं भांडवल किंवा मोठी टीम असणं शक्य नसतं. परंतु सोशल मीडिया ही अशी ताकद आहे, जी कमी खर्चात, जलद गतीने आणि थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी देते..इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप ही सगळी साधनं तुमचं पहिलं दुकान बनू शकतात. अर्थात सोशल मीडियावर आहात म्हणजे लगेचच ग्राहक मिळतील आणि व्यवसाय वाढेल असं होईलच असं नाही. त्यासाठी वेगळी मेहनत घ्यायला लागेल. सोशल मीडियावर असणे गरजेचे आहे परंतु पुरेसे नाही!तुमचा उद्योग B२B आहे का B२C आहे त्याप्रमाणे कुठला सोशल मीडिया योग्य आहे याचा विचार तुम्हाला करायला लागेल. शेवटी तुमचा ग्राहक कुठल्या सोशल मीडियावर आहे तिथे तुम्ही असणे आवश्यक आहे..सोशल मीडिया का महत्त्वाचं?मोफत आणि सोपं : सुरुवातीला जाहिरातीसाठी मोठा खर्च करण्याची गरज नाही.थेट ग्राहकांशी संपर्क : ग्राहकांशी संवाद साधता येतो, त्यांचा अभिप्राय मिळतो.ब्रँड ओळख निर्माण : तुमच्या उत्पादनाला किंवा सेवेला वेगळं रूप देता येतं.वेगवान प्रसार : एका पोस्टमुळे हजारो लोकांपर्यंत पोहोचता येतं.उदाहरणएका विद्यार्थ्याने हस्तकला वस्तू तयार करून इंस्टाग्रामवर फोटो टाकायला सुरुवात केली. सुरुवातीला फक्त मित्रांनी ऑर्डर दिली. परंतु हळूहळू त्याच्या पेजला लोकप्रियता मिळाली, ग्राहक वाढले आणि त्याचा छोटा उपक्रम ऑनलाइन ब्रँडमध्ये बदलला..सोशल मीडिया वापरण्याची पद्धतयोग्य प्लॅटफॉर्म निवडा : तुमच्या उत्पादनासाठी कोणता प्लॅटफॉर्म योग्य आहे ते ठरवा. (उदा. फॅशनसाठी इंस्टाग्राम, शैक्षणिक सेवांसाठी यूट्यूब).सतत पोस्ट करा : नियमितपणे कंटेंट शेअर करा. सातत्यामुळे विश्वास निर्माण होतो.ग्राहकांशी संवाद साधा : कमेंट्सला उत्तर द्या, प्रश्नांना प्रतिसाद द्या. नकारार्थी प्रतिक्रिया असली तरीही उत्तर द्याकथन : तुमच्या उत्पादनामागची कहाणी सांगा. लोकांना भावनिक जोड निर्माण होते.अभिप्राय घ्या : ग्राहकांचा प्रतिसाद ऐका आणि त्यानुसार सुधारणा करा. .मानसिकतासोशल मीडिया हे फक्त जाहिरातीचं साधन नाही, तर ग्राहकांशी नातं जोडण्याचं माध्यम आहे. सुरुवातीला कमी फॉलोअर्स असले तरी सातत्य, प्रामाणिकपणा आणि सर्जनशीलता यामुळे तुमचं पेज वाढतं. कमी फॉलोअर्स असले तरी निराश होऊ नका.कॉल टू ॲक्शन : आजच तुमच्या व्यवसायासाठी एक सोशल मीडिया पेज तयार करा. पहिला पोस्ट टाका आणि मित्रांना शेअर करा. हीच तुमच्या उद्योजकतेची पहिली पायरी ठरेल..