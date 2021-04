दिल्ली विद्यापीठाच्या "या' अभ्यासक्रमांना आहे सर्वाधिक पसंती ! जाणून घ्या या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत

सोलापूर : दिल्ली विद्यापीठातील पदवीपूर्व अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया 15 मेपासून सुरू झाली आहे. या वर्षी दिल्ली विद्यापीठात नोंदणी प्रक्रिया केवळ ऑनलाइन केली जात आहे. त्यातच दिल्ली विद्यापीठाने काही बदल करताना काही अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून प्रवेश देण्याचे ठरविले आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या अंतर्गत 90 महाविद्यालये येतात. आज आम्ही तुम्हाला दिल्ली विद्यापीठाच्या अशा अभ्यासक्रमांविषयी सांगणार आहोत, ज्यांची प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान सर्वाधिक मागणी आहे. आर्टस्‌ (कला) शाखा

मागील वर्षी आर्टस्‌ शाखेमध्ये बीएसाठी 1 लाख 40 हजार 619 उमेदवारांनी अर्ज केला होता. परंतु यावर्षी अर्जांची संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. यामागील एक कारण म्हणजे विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेचे विद्यार्थी आर्टस्‌ अभ्यासक्रमामध्येही अर्ज करतात. मागील वर्षी इंग्रजी ऑनर्स मागणीच्या बाबतीत दुसऱ्या स्थानावर होते. 2017 मध्ये 1 लाख 28 हजार 842 विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी ऑनर्ससाठी अर्ज केले होते. यानंतर राज्यशास्त्रासाठी 99 हजार 372 आणि अर्थशास्त्रासाठी 94 हजार 476 अर्ज आले होते. पत्रकारिता

या अभ्यासक्रमासाठीही गेल्या काही वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये बरीच आवड निर्माण झाली आहे. 2017 मध्ये दिल्ली विद्यापीठात पत्रकारितेसाठी 79,087 अर्ज आले होते. दिल्ली विद्यापीठाचे लेडी श्रीराम कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालयाच्या पत्रकारिता अभ्यासक्रमांना सर्वाधिक मागणी आहे. सायन्स (विज्ञान) शाखा

मागील वर्षी विज्ञान शाखेत बीएस्सी मॅथ्ससाठी 74 हजार 856 अर्ज दाखल झाले होते. तर बीएस्सी केमिस्ट्रीसाठी, 73 हजार 638 आणि बीएस्सी फिजिक्‍ससाठी 72 हजार 183 अर्ज दाखल झाले होते. कॉमर्स (वाणिज्य) शाखा

वर्ष 2017 मध्ये कॉमर्स शाखेसाठी एकूण 1 लाख 08 हजार 525 अर्ज करण्यात आले होते. दिल्लीतील बहुतेक विद्यार्थ्यांनी कॉमर्स शाखेसाठी अर्ज आले होते.

