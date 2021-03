जेईई मेन मार्च 2021 : मार्च सत्राची फायनल ऍन्सर की जाहीर ! निकाल लवकरच होईल जाहीर

सोलापूर : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) 24 मार्च 2021 रोजी जेईई मेन 2021 चे फायनल ऍन्सर की जाहीर केली आहे. जे उमेदवार या परीक्षेत सहभागी झाले आहेत ते jeemain.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर तपासू शकतात. फायनल ऍन्सर कीच्या आधारे जेईई मेन्स 2021 चा निकाल या आठवड्यात जाहीर होणे अपेक्षित आहे. प्रोव्हिजनल ऍन्सर की 20 मार्च रोजी एनटीएच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली गेली. प्रोव्हिजनल ऍन्सर की विरोधात हरकत घेण्याची शेवटची तारीख 22 मार्च होती. जेईई मेन मार्च 2021 फायनल ऍन्सर की असे डाउनलोड करा स्टेप 1 : या परीक्षेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांनी प्रथम जेईई jeemain.nta.nic.in च्या अधिकृत वेबसाइटवर भेट द्यावी.

स्टेप 2 : वेबसाइटवर दिलेल्या JEE (मेन) मार्च 2021 फायनल ऍन्सर की लिंकवर क्‍लिक करा.

स्टेप 3 : लिंकवर क्‍लिक केल्यावर ऍन्सर की उमेदवाराच्या समोर असेल, ते डाउनलोड करा किंवा पुढील संदर्भासाठी प्रिंटआउट घ्या. ऍन्सर की पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड केली जाऊ शकते. उमेदवार ऍन्सर की वरून प्रत्येक प्रश्नासाठी योग्य उत्तरे तपासू शकतात आणि संभाव्य स्कोअरचा अंदाज लावू शकतात आणि त्यांच्या उत्तराशी ताळमेळ घालू शकतात. मार्चमध्ये 6.21 लाख उमेदवार परीक्षेला बसले होते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर एप्रिलच्या सत्राची रजिस्ट्रेशन विंडोही खुला होईल. एनटीएतर्फे एप्रिल आणि मेमध्ये आणखी दोन सत्रांत प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

Web Title: Solapur : The final answer key of JEE Main March session has been announced