एसएससी सीजीएलचा अंतिम निकाल झालाय घोषित ! "या' वेबसाइटवर तपासा निकाल

सोलापूर : कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) एकत्रित पदवीधर स्तरीय (एसएससी सीजीएल 2018) भरती परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर केला आहे. एसएससी सीजीएल अंतिम निकाल 2018 आणि कट ऑफ गुण कमिशनच्या अधिकृत वेबसाइट ssc.nic.in वर उपलब्ध आहे. ज्या उमेदवारांनी एसएससी सीजीएल भरती परीक्षा, कौशल्य चाचणी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीस हजेरी लावली होती, ते त्यांचा निकाल आयोगाच्या साइटवर अपलोड केलेली पीडीएफ फाइल डाउनलोड आणि तपासू शकतात. या पीडीएफ फाइलमध्ये निवडलेल्या श्रेणीनिहाय कट-ऑफ उमेदवारांची संख्या दिली आहे. कर्मचारी निवड आयोगाने जारी केलेल्या एसएससी सीजीएल परीक्षेच्या निकालासंदर्भातील नोटिशीनुसार, या परीक्षेच्या माध्यमातून एकूण 11 हजार 103 उमेदवारांची देशातील विविध विभागांत नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यापैकी 5 हजार 703 उमेदवार अनारक्षित वर्गातील आहेत. तर 2867 उमेदवार ओबीसी, 1690 अनुसूचित जाती व 845 एसटी कोट्यातून निवडण्यात आले आहेत. उत्तरपत्रिकेत सही केली नसल्याने टियर -3 मध्ये यशस्वी झाल्यानंतरही अंतिम निवडीत 48 उमेदवारांचा समावेश करण्यात आला नसल्याचे आयोगाने नोटीसद्वारे नमूद केले आहे. त्याच वेळी असे 8 उमेदवार आहेत ज्यांचा निकाल अयोग्य मार्गाच्या वापरामुळे थांबविण्यात आले आहेत. एसएससी सीजीएल टियर- 1 परीक्षा 4 ते 9 जून 2019 दरम्यान घेण्यात आली होती. यात यशस्वी उमेदवारांना टियर - 2 मध्ये सामील होण्याची संधी देण्यात आली. एसएससी सीजीएल टियर - 2 परीक्षा 11 सप्टेंबर ते 13 सप्टेंबर 2019 दरम्यान घेण्यात आली. 29 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या टियर -3 परीक्षेत टियर -2 मध्ये यशस्वी घोषित केलेल्या उमेदवारांचा समावेश होता. टियर - 3 चा निकाल 30 सप्टेंबर 2020 रोजी जाहीर करण्यात आला. एसएससी सीजीएल 2018 अंतिम निकाल असे तपासा आयोगाची अधिकृत वेबसाइट nic.in वर जा

होम पेजवर Combined Graduate Level (CGL) Examination, 2018 - Declaration of the Final Result

वर करा

क्‍लिक केल्यावर निकालाची पीडीएफ फाइल उघडेल. यावर आपला रोल नंबर टाकून आपला निकाल तपासा.

