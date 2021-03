सोलापूर : आज आम्ही तुम्हाला काही कठीण प्रश्न विचारणार आहोत; असे प्रश्न तुमच्यासमोर याअगोदरही आले असतीलच... चला तर मग आपण सुरवात करूया... कोणती कोंबडी हिरवे अंडे घालते?

तर याचे उत्तर आहे मेडी कोंबडी... पुढचा प्रश्न हा आहे की कोणत्या देशाच्या मूळ रहिवाशांना रेड इंडियन म्हणतात?

याचे उत्तर आहे अमेरिकेच्या. पुढचा प्रश्न असा आहे की, असा कुठला पक्षी आहे जो मागे उडू शकतो?

याचं उत्तर आहे हमिंग बर्ड, जो मागे उडू शकतो. आपण कोणता शब्द पाहतो पण वाचत नाही?

तर याचे उत्तर "नाही' असे आहे. जगातील सर्वांत महागडे फळ कुठले आहे?

युबारी मेलन ही खरबूज जगातील कुठल्याही फळापेक्षा सर्वांत महागडी प्रजाती आहे. 2014 मध्ये युबारी मेलनची एक जोडी 26 हजार डॉलर म्हणजे 16 लाख 64 हजार 533 रुपयांना लिलाव करण्यात आली. हे खरबूज साप्पोरो जवळील होक्काड्डो बेटावर मिळतात. या बेटावर आणखी दोन गोड खरबुजाच्या प्रजाती आहेत. जपानमध्ये एक अतिशय महागडी भेट म्हणून युबारी खरबूज एकमेकांना दिले जातात. अशी कुठली खोली आहे, जिला खिडकी किंवा दरवाजा नाही?

तर याचे उत्तर मशरूम आहे. असा कुठला जीव आहे जो तीन दिवस काहीही न खाता जिवंत राहू शकतो?

तर याचे उत्तर आहे मांजर. पोलिस या शब्दाचे फुलफॉर्म काय आहे?

याचे उत्तर आहे "पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्व्हेस्टिगेशन अँड क्रिमिनल इमर्जन्सी'. एका दिवसाचे 24 तासच का असतात, 23 तास का नाही?

याचे उत्तर असे आहे, की पृथ्वीला आपल्या अक्षावरून एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी 24 तास लागतात ज्याला आपण एक दिवस म्हणतो आणि म्हणूनच दिवसाचे चोवीस तास असतात.

