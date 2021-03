नोकरी आणि आयुष्य यांच्यात ताळमेळ कसा राखायचा? त्याबाबत करा या टिप्सचा फॉलो !

सोलापूर : नवीन पिढीतील नोकरी बदलण्याचे एक कारण म्हणजे कार्यालय आणि जीवन यांच्यात समन्वय निर्माण करणे शक्‍य नाही. यामुळे उद्‌भवलेल्या निराशेमुळे त्यांच्या कामात सकारात्मकता येऊ शकत नाही. सकाळी आठच्या सुमारास घरातून निघावे लागते, कारण 9.30 पर्यंत ऑफिसला पोचावे लागते. घरून ऑफिसला पोचतानाही लक्ष्य साध्य करण्याचा दबाव मनावर अधिराज्य गाजवतो. कामाच्या दबावामुळे काही घरगुती कामे करण्यास सक्षम नसल्याचा दोष मनाला चिकटून राहतो. मेट्रो सिटीमधील जीवनशैलीमध्ये पुरुषांवर कार्यालय आणि जीवन यांच्यात समन्वय ठेवण्यासाठी देखील दबाव असतो. हा ताळमेळ सोपा नाही

घरी व बाहेर असा ताळमेळ निर्माण करणे एक कठीण ध्येय आहे. जॉब पोर्टलनुसार, सुमारे 60 टक्के भारतीय व्यावसायिकांचा असा विश्वास आहे, की घर आणि कार्यालय यांच्यात समन्वय साधणे फारच लांबची गोष्ट आहे. यामुळे निद्रानाश, अस्वस्थता, नैराश्‍य यांसारख्या अनेक समस्या उद्‌भवत आहेत. ताळमेळ राखण्याचा मुद्दा

कार्यालय आणि जीवन यांच्यात समन्वयाचा अर्थ काय? एक सॉफ्टवेअर अभियंता म्हणतो, "माझ्यासाठी याचा अर्थ लवचिक तास काम करणे, माझ्या छंद आणि आवडीनिवडीसाठी थोडा वेळ घालवणे आणि घरी परत आल्यावर आणि सुटीच्या दिवसांवर काम न करणे आणि वर्क फ्रॉम होमची सुविधाही.' संगीत आणि कलाप्रेमी म्हणतो, त्याच्या स्वारस्यासाठी वेळ मिळवू शकत नाही, ज्यामुळे त्याला त्रास होतो आणि नोकरी बदलण्याच्या प्रयत्नात व्यस्त असतो. मालकदेखील साथ देत आहेत

बऱ्याच कंपन्यांनी मोठ्या शहरांत वर्क फ्रॉम होमची सुविधा सुरू केली आहे. परंतु ही भारतीय कुटुंब रचनेत फारच यशस्वी असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना सुटीला जाण्यासाठी प्रेरित करत आहेत व त्यासाठी अतिरिक्त भत्तेही दिले जात आहेत. गेल्या काही वर्षांत नोकरीमध्ये वारंवार बदल होत असताना, कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामाबरोबरच सुटी कशी घेता येईल यावर विचार करीत आहेत; जेणेकरून ते कार्यालय आणि आयुष्यात चांगले समन्वय निर्माण करू शकतील. कसा ठेवणार ताळमेळ? सर्वप्रथम हे मान्य करा, की एका आघाडीवर यशस्वी झाल्यास दुसऱ्या भागात नक्कीच एक कमतरता येईल. म्हणून, वास्तविक परिस्थितीनुसार स्वत:कडूनच अपेक्षा ठेवा.

स्वतःसाठी आवडत असलेले कार्य निवडा. जर आपण अशा व्यवसायात असाल जो आपल्याला आवडत नाही, तर आपण त्यास सोयीस्कर होणार नाही.

आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. आपल्या आरोग्यापेक्षा कुठलेही महत्त्वाचे काम नाही, हे लक्षात ठेवा.

सर्व काही स्वत: करण्याऐवजी सहकाऱ्यांमध्ये जबाबदाऱ्या वाटण्यास शिका. घर असो वा ऑफिस, टीमवर्क प्रत्येकाच्या हिताचे असते.

स्वतःला कामापासून वेगळे करण्यासही शिका. बऱ्याच वेळा काम इतके वाढते की रिक्त वेळेतही लोक त्याबद्दल विचार करतात. मन शांत करण्यासाठी ध्यान किंवा योगाचा सहारा घ्या. वेळेत काम उरका आणि त्यादरम्यान कुटुंबासमवेत वेळ घालवण्यासाठी सुटी घ्या.

