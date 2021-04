JEE Main April admit card 2021 : एप्रिल सत्र प्रवेशपत्र लवकरच होईल जाहीर 

सोलापूर : राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी - एनटीए) संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जॉइंट एंट्रन्स एक्‍झाम - जेईई) मेन एप्रिल सत्राचे प्रवेशपत्र (ऍडमिट कार्ड) लवकरच जारी होणार आहे. इंजिनिअरिंग प्रवेश परीक्षेला उपस्थित राहण्यासाठी नोंदणी केलेले उमेदवार प्रवेशपत्र जारी झाल्यानंतर JEE Main April admit card 2021 डाउनलोड करण्यासाठी jeemain.nta.nic.in अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात. उमेदवार त्यांच्या नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्डच्या मदतीने प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतील. JEE Main April admit card 2021 : असे करा डाउनलोड स्टेप 1 : आधी जेईई मेनच्या अधिकृत jeemain.nta.nic.in या वेबसाइटला भेट द्या.

आधी जेईई मेनच्या अधिकृत jeemain.nta.nic.in या वेबसाइटला भेट द्या. स्टेप 2 : मेन पेजवरील JEE Main April admit card 2021 लिंकवर क्‍लिक करा.

मेन पेजवरील JEE Main April admit card 2021 लिंकवर क्‍लिक करा. स्टेप 3 : आता एक नवीन पेज उघडेल. यात मागितलेली माहिती प्रविष्ट करा आणि सबमिट बटण दाबा.

आता एक नवीन पेज उघडेल. यात मागितलेली माहिती प्रविष्ट करा आणि सबमिट बटण दाबा. स्पेप 4 : लॉग इननंतर JEE Main April admit card 2021 उमेदवारांच्या स्क्रीनवर असेल.

लॉग इननंतर JEE Main April admit card 2021 उमेदवारांच्या स्क्रीनवर असेल. स्टेप 5 : JEE Main April admit card 2021 डाउनलोड करा आणि भविष्यातील संदर्भासाठी प्रिंटआउट घ्या. तिसरे सत्र जेईई मेन दोन शिफ्टमध्ये 27 एप्रिल ते 30 एप्रिल या कालावधीत आयोजित केले जाईल. पहिले सत्र सकाळी 9 ते दुपारी 12 पर्यंत व दुसरे सत्र दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 या वेळेत घेण्यात येईल. उमेदवार जेईई मेन एप्रिल ऍडमिट कार्डच्या तारखेविषयी नियमितपणे परीक्षेच्या अधिकृत वेबसाईट jeemain.nta.nic.in. वर अद्ययावत माहिती मिळवू शकतात. वेबसाईटवर प्रवेशपत्र, परीक्षा केंद्राविषयी आणि परीक्षेचे दिवस या सूचनांविषयी माहिती देण्यात येईल.

Web Title: Solapur : JEE Main April Admission 2021 will be announced soon