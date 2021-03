NTA CMAT 2021 परीक्षा जाहीर ! जाणून घ्या ऍडमिट कार्ड, परीक्षेची तारीख व नमुना डाउनलोड कसे करावे

सोलापूर : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) एमबीए / पीजीडीएम प्रोग्राममध्ये प्रवेशासाठी कॉमन मॅनेजमेंट ऍडमिशन टेस्ट (CMAT) साठी प्रवेश पत्र जारी केले आहे. ज्या उमेदवारांनी CMAT 2021 परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती, ते आता अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन त्यांचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी अर्ज क्रमांक आणि जन्मतारीख प्रविष्ट करावी लागेल. परीक्षा कधी होईल?

कॉमन मॅनेजमेंट ऍडमिशन टेस्ट (CMAT 2021) 31 मार्च 2021 रोजी घेतली जाईल. पेपर दोन शिफ्टमध्ये असेल. पहिली शिफ्ट सकाळी 9 ते 12 या वेळेत आणि दुसरी शिफ्ट दुपारी 3 ते 6 या वेळेत घेण्यात येईल. परीक्षेस बसलेले उमेदवार खाली दिलेल्या पद्धतीने किंवा थेट लिंकद्वारे प्रवेशपत्र डाउनलोड करू शकतात. सीएमएटी प्रवेशपत्र 2021 कसे डाउनलोड कराल?

प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी NTA CMAT च्या cmat.nta.nic.in अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. होम पेजवर CMAT ऍडमिट कार्ड 2021 या लिंकवर क्‍लिक करा. नवीन पेज उघडेल जिथे अर्ज क्रमांक आणि जन्मतारखेच्या सहाय्याने लॉग इन करावे लागेल. आपले प्रवेशपत्र स्क्रीनवर उघडेल. ते तपासा आणि डाउनलोड करा. एक प्रिंटआउट घ्या आणि आपल्याकडे ठेवा. पेपर कसा असेल?

CMAT 2021 ऑनलाइन परीक्षा असेल, ज्यामध्ये एकूण 125 प्रश्न असतील. पेपर 500 गुणांचा असेल. पेपरचे माध्यम इंग्रजी असेल आणि एकूण गुणांपैकी प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी नकारात्मक चिन्हांकन म्हणून एक गुण वजा केले जाईल. CMAT 2021 परीक्षा देशभरातील 153 शहरांमध्ये होणार

CMAT 2021 परीक्षा NTA र्त 31 मार्च 2021 रोजी देशातील 153 शहरांमध्ये घेण्यात येईल. CMAT परीक्षा देशभरातील एक हजाराहून अधिक बिझनेस स्कूल्समध्ये एमबीए / पीजीडीएम प्रोग्राममध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आहे. मागील वर्षी (2020 मध्ये) एकूण 74 हजार 486 विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. ठळक... सीएमएटी 2021 ऑनलाइन परीक्षा हॉल तिकीट जाहीर

31 मार्च रोजी सुमारे 153 शहरांमध्ये होणार परीक्षा

पात्र उमेदवार एमबीए / पीजीडीएम प्रोग्राममध्ये नोंदणी करतील

