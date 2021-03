"गेट 2021'चा निकाल जाहीर ! 17.82 टक्के उमेदवार पात्र; असा पाहा निकाल

सोलापूर : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (आयआयटी मुंबई) मुंबईने अभियांत्रिकी पदवीधर ऍप्टिट्यूड टेस्टचा निकाल जाहीर केला आहे (गेट 2021). 14 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत चाललेल्या या परीक्षेमध्ये सुमारे 78 टक्के उपस्थिती नोंदविण्यात आली होती. 30 मार्च ते 30 जून 2021 या कालावधीत अधिकृत गेट 2021 स्कोअरकार्ड जीओएपीएस पोर्टलवरून डाउनलोड केले जाऊ शकते. गेट 2021 चा निकाल तपासण्यासाठी लिंक खाली दिली आहे. उत्तीर्ण झालेल्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या

यावर्षी एकूण 7,11,542 उमेदवारांनी गेट 2021 ची परीक्षा दिली. यापैकी एकूण 1,26,813 उमेदवार म्हणजेच सुमारे 17.82 टक्के उमेदवार पात्र ठरले. उत्तीर्ण होणाऱ्या एकूण उमेदवारांपैकी 98,732 पुरुष आणि 28,081 महिला उमेदवार आहेत. गेट 2021 स्कोअर सविस्तर कधी मिळवायचे?

गेट 2021 चा निकाल उमेदवारांनी त्यांच्या संबंधित कागदपत्रांद्वारे मिळविलेल्या गुणांच्या आधारे जाहीर केला आहे. एकदा स्कोअरकार्ड विंडो उघडल्यानंतर उमेदवार त्यांच्या वैयक्तिक स्कोअरची माहिती तपासू शकतील. निकाल जाहीर होण्याच्या तारखेपासून स्कोअर तीन वर्षांपर्यंत वैध राहतील. परीक्षेची तारीख

कोरोना व्हायरस (कोव्हिड-19)) साथीच्या रोगामुळे सुरक्षा व्यवस्थेची दखल घेऊन 5 आणि 12 फेब्रुवारी या अतिरिक्त दिवशी ही परीक्षा घेण्यात आली. 6, 7, 13 आणि 14 फेब्रुवारी रोजी परीक्षा घेण्यात आली होती. त्याचा निकाल 22 मार्च रोजी जाहीर होणार होता, परंतु वेळेपूर्वी जाहीर करण्यात आला. गेट 2021 चा निकाल कसा तपासावा?

gate.iitb.ac.in या अधिकृत वेबसाइटवरून निकाल तपासता येतो. मुख्य पेजवर, "GATE 2021 Result' या लिंकवर क्‍लिक करा. आता नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड वापरून लॉगइन करा. निकाल स्क्रीनवर उघडेल. भविष्यातील संदर्भासाठी ते डाउनलोड करा आणि आपल्याकडे ठेवा.

Web Title: Solapur : The result of Gate 2021 has been announced and read this article to see the result