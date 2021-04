महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षेचा निकाल जाहीर ! येथे चेक करा रिझल्ट व जाणून घ्या महत्त्वाच्या बाबी

सोलापूर : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा (Maharashtra State Eligibility Test - SET) 2020 चा निकाल जाहीर झाला आहे. हा निकाल एमएच एसईटी परीक्षा 2020 चे संयोजक, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे. एमएच एसईटी परीक्षा 2020 मध्ये सामील झालेले उमेदवार आता पुणे विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर setexam.unipune.ac.in वर जाऊन त्यांचे निकाल तपासू शकतात. विद्यापीठाने निकालासंदर्भात बजावलेल्या नोटिसीनुसार एमएच एसईटी परीक्षा 2020 मध्ये एकूण 61 हजार 114 उमेदवार सहभागी झाले होते. त्यापैकी एसईटी परीक्षेमध्ये एकूण 4114 उमेदवार पात्र झाले आहेत. त्या आधारे, एकूण 6.73 टक्के उमेदवार ही परीक्षा पास झाले आहेत. महाराष्ट्र आणि गोव्यासाठी एमएच एसईटी परीक्षा 27 डिसेंबर 2020 रोजी राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली. महाराष्ट्र एसईटी परीक्षा 2020 मध्ये पेपर I आणि पेपर II असे दोन पेपर होते. ही परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये घेण्यात आली. बहुपर्याय निवड प्रश्नांच्या ((MCQs) स्वरूपात ही परीक्षा घेण्यात आली. विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी ही योग्यता परीक्षा आहे. एमएच एसईटीची ही 36 वी आवृत्ती आहे. तथापि, यापूर्वी ही परीक्षा 28 जून 2020 रोजी घेण्यात येणार होती. परंतु नंतर परीक्षेची तारीख आणखी वाढविण्यात आली. या लिंकवर क्‍लिक करून मिळवा रिझल्ट : MH-SET 2020 Result अशा प्रकारे तपासा निकाल आणि स्कोअर कार्ड

एमएच एसईटीचा निकाल तपासण्यासाठी प्रथम सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइट http://setexam.unipune.ac.in/ वर जा. येथे मेन पेजवरील अनाउन्स सेक्‍शनमध्ये "एमएच एसईटी रिझल्ट' या लिंकवर क्‍लिक करा. एक नवीन विंडो उघडेल. त्यावरील ड्रॉप डाऊनवरून एमएच एसईटी परीक्षेची तारीख निवडा. यानंतर विथ मार्क्‍स किंवा विदाउट मार्क्‍स निवडा. यानंतर रोल नंबर, नाव, सीट नंबर, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर भरा आणि सर्च बटणावर क्‍लिक करा.

