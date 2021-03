नोकरीचा राजीनामा दिलात ! तर नोटीस पिरिअडदरम्यान लक्षात ठेवा "या' पाच गोष्टी

सोलापूर : नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतर बहुतेक लोकांची सर्वांत मोठी कोंडी किंवा चिंता म्हणजे नोटीस पिरिअड कसा घालवायचा? असे घडणे स्वाभाविक आहे; कारण जेव्हा आपण एखादी संस्था सोडण्याचे आणि राजीमाना देण्याचे ठरविता तेव्हा कार्यालयीन समीकरण आपल्यासाठी अचानक बदलते. जरी ते बदलले नाहीत तरी बदलल्यासारखे वाटते. अशा परिस्थितीत नोटीस पिरिअड दरम्यान किंवा ऑफिसमध्ये शेवटच्या दिवसांदरम्यान चांगला वेळ घालवण्याचा विचार करूनही मनात एक विचित्र भावना येऊ लागते. परंतु, आपण काय विचार करता याची पर्वा नाही, आपल्याला हा वेळ घालवावा लागेल. तर जाणून काही गोष्टी, ज्या तुम्हाला आत्मसात कराव्या लागतील, जेणेकरून तुमची ओळख एक प्रोफेशनल होण्यास मदत होईल. अपूर्ण काम पूर्ण

राजीनामा दिल्यानंतर लोकांना वाटते, की ते आता मी काम सोडून जात आहे, तर काम जाऊदे नरकात. परंतु, ही विचारसरणी पूर्णपणे चुकीची आहे. अशी नकारात्मक वृत्ती अवलंबण्याऐवजी आपण आपल्या उर्वरित दिवसांची अधिक चांगली योजना आखली पाहिजे. लक्षात ठेवा, तुम्ही राजीनामा दिला असलात तरीही, कंपनीचे अद्याप कर्मचारी आहात. जर तुम्ही चांगले वर्तन ठेवले तर आपल्याला चांगली प्रतिष्ठा मिळेल. आपण प्रथम आपले अपूर्ण काम पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आपल्या सहकाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना शक्‍य तेवढे मदत करा. कोणत्याही कामाबद्दल निष्काळजी वृत्ती बाळगू नका. प्रत्येक कार्य पूर्ण उत्साहाने पूर्ण करा; जेणेकरून आपण काम सोडल्यानंतर सहकारी तुम्हाला नावे ठेवणार नाहीत. संस्थेच्या वस्तू प्रॉफर हॅंडओव्हर करा

तुमच्या हाती असलेली कामे पूर्ण करण्याची तुमची जबाबदारी आहे. पण जर तुम्ही अशा प्रकल्पात असाल ज्यामध्ये बराच वेळ लागणार असेल तर तुम्हाला सद्य:स्थितीविषयी सर्व माहिती मिळेल. त्या प्रकल्पाची माहिती कंपनीला दिली पाहिजे. नॉलेज ट्रान्स्फर दरम्यान कंपनीत आपली भूमिका आणि जबाबदाऱ्या त्या व्यक्तीस सांगा. आपल्या जागी आलेल्या व्यक्तीशी भेटून कामांविषयी माहिती द्या. शक्‍य असल्यास प्रत्येक कामाची ओळख करून द्या. असे केल्याने त्याच्यासाठी कार्य करणे सोपे होईल. तो नंतर आपल्याला कॉल करून किंवा ई-मेलद्वारे माहिती किंवा मदतीसाठी विचारणार नाही. केवळ एवढेच नाही, जर आपल्याकडे ऑफिसने दिलेल्या वस्तू असतील तर त्या संबंधित व्यक्ती किंवा विभागाकडे सुपूर्त करा. ऑफिस संगणकावरील सर्व वैयक्तिक डेटा काढा

ऑफिसच्या संगणकात वैयक्तिक डेटा जतन करणे योग्य मानले जात नाही, परंतु जेव्हा आपण बऱ्याच वेळेसाठी कार्य करता, तेव्हा वैयक्तिक डेटा ऑफिसच्या संगणकावर जतन केला जातो. नोटीस पिरिअड दरम्यान वैयक्तिक डेटाचा बॅकअप घ्या आणि ऑफिस सिस्टीममधून तो हटवा. जर तसे झाले नाही तर नंतर आपल्या डेटाचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचप्रमाणे जाण्यापूर्वी आपले डेस्क साफ करा. लक्षात ठेवा, की आपल्या वैयक्तिक गोष्टी तेथे असू नयेत. दुर्लक्ष केल्याच्या भावनांवर मोकळेपणाने बोला

बऱ्याच वेळा, लोक संस्थेतील कर्मचाऱ्यांविषयी भेदभावपूर्ण वृत्ती बाळगतात आणि त्यामुळे स्वत:ला दुर्लक्षित करतात. जर हे तुमच्या बाबतीतही घडत असेल तर तुमच्या दरम्यानच्या बॉसबरोबर मनमोकळेपणाने बोला. त्याला आपल्या भावनांविषयी जागरूक करा. हे शक्‍य आहे की काही लहान- सहान गैरसमजांमुळे हे घडत असते. चुकीचे मत बोलण्यातून साफ केले जाईल आणि आपला नोटीस पिरिअड सुखाने जाईल. काहीही आपल्या वागण्यात पडू देऊ नका. आधीप्रमाणे बॉस किंवा सहकाऱ्यांशी संबंध ठेवा. सर्वांचे आभार माना

आपण ऑफिसमधील बऱ्याच लोकांबरोबर काम करतो. त्या लोकांची यादी तयार करा आणि त्यांच्यासाठी सामान्य ई-मेलसह एक विशेष चांगले बाय ई-मेल लिहा. जर तुमचे सहकारी आपल्याला एखादी पार्टी देणार असतील तर फेअरवेल स्पीच तयार करा. त्या भाषणात सहकाऱ्यांचे यश आणि सकारात्मक गोष्टींचा समावेश करा. जर आपणाबद्दल वाईट मत असेल किंवा पूर्वी भांडण झाले असेल, तर त्या गोष्टी विसरून जा आणि त्यांच्या चांगुलपणाबद्दल विचार करा आणि त्यांना भाषणात समाविष्ट करा. वास्तविक, आपल्या चांगल्या वागण्यातून जुनी कटुता विसरण्यात मदत होते. एक चांगला सहकारी म्हणून लोक तुमची आठवण ठेवतील.

Web Title: Solapur : There are a few things to keep in mind during the notice period after resigning