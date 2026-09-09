एज्युकेशन जॉब्स

विशेष : बोललेले शब्द, तयार नोंद!

संभाषण चालू असतानाच मराठीसह अनेक भाषांतील बोललेले शब्द त्वरित लिखित नोंदीत रूपांतर; बैठका, वर्ग, मुलाखती आणि व्यावसायिक संवादातील महत्त्वाचे निर्णय, कामांची यादी आणि अंतिम मुदती सहज ओळखण्याची नवी एआय क्रांती
Speak it. AI turns it into a ready note.

Speak it. AI turns it into a ready note.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनर

आपण दिवसभरात किती गोष्टी बोलतो? कार्यालयातील बैठक, ग्राहकांशी चर्चा, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, एखाद्या सहकाऱ्याला दिलेल्या सूचना, अचानक सुचलेली एखादी कल्पना किंवा उद्याची करायची कामे... यातील किती गोष्टी आपण प्रत्यक्ष लिहून ठेवतो? बहुतेक वेळा उत्तर असते; फारच कमी!

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