विशेष : बोललेले शब्द, तयार नोंद!

प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरआपण दिवसभरात किती गोष्टी बोलतो? कार्यालयातील बैठक, ग्राहकांशी चर्चा, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, एखाद्या सहकाऱ्याला दिलेल्या सूचना, अचानक सुचलेली एखादी कल्पना किंवा उद्याची करायची कामे... यातील किती गोष्टी आपण प्रत्यक्ष लिहून ठेवतो? बहुतेक वेळा उत्तर असते; फारच कमी!.काही महत्त्वाचे ठरले की, आपण लगेच वही शोधतो किंवा भ्रमणध्वनीमध्ये नोंद करायला सुरुवात करतो. मात्र बोलणारा माणूस आणि ऐकणारा माणूस दोघेही एकाच वेळी लिहू शकत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा चर्चेतील एखादा महत्त्वाचा मुद्दा राहून जातो. याच समस्येवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने वेगळ्या पद्धतीने काम करणारे एक साधन म्हणजे ‘सोनिऑक्स’ (Soniox)..याचे वैशिष्ट्य म्हणजे आपण बोलत असलेले शब्द प्रत्यक्ष संभाषण सुरू असतानाच लिखित स्वरूपात उतरवणे. म्हणजेच, आपण बोलत राहायचे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्याची नोंद करत राहते. मराठीसह अनेक भाषांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांसाठीही हे साधन विशेष उपयोगाचे ठरू शकते..समजा, एखाद्या कार्यालयात बैठक सुरू आहे. दहा-पंधरा मिनिटे चर्चा झाल्यानंतर अनेक मुद्दे मांडले जातात. कोणीतरी म्हणते, ‘पुढच्या सोमवारपर्यंत अहवाल तयार करायचा’, दुसरा सदस्य म्हणतो, ‘ग्राहकाशी उद्या बोलतो’, तर तिसरा जण काही आकडेवारी पुढील बैठकीपूर्वी तयार करण्याचे आश्वासन देतो..बैठक संपली की प्रश्न पडतो; नेमके काय ठरले?इथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोगी पडते. संभाषणाची नोंद तयार करण्याबरोबरच त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे, निर्णय आणि पुढे करावयाची कामे वेगळी ओळखता येतात. त्यामुळे संपूर्ण संभाषण पुन्हा ऐकण्याची गरज कमी होते. याचा उपयोग केवळ कार्यालयीन बैठकीपुरता मर्यादित नाही..विद्यार्थ्यांसाठी हे साधन विशेष उपयुक्त ठरू शकते. वर्गात शिक्षक एखादा विषय समजावत असताना प्रत्येक वाक्य वहीत उतरवण्याऐवजी विद्यार्थी शिकवण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतो. नंतर तयार झालेल्या लिखित नोंदीचा अभ्यासासाठी उपयोग करता येतो..पत्रकारांसाठी मुलाखतीचे लिखित रूप तयार करणे हे वेळखाऊ काम असते. प्रश्नोत्तरांचे संभाषण नोंदवून त्यातून आवश्यक माहिती शोधणे अधिक सोपे होऊ शकते.व्यावसायिकांसाठी ग्राहकांशी झालेल्या चर्चेतील महत्त्वाचे निर्णय, पुढील कामे आणि अंतिम मुदती जतन करणे सोपे होऊ शकते.तर लेखक किंवा कल्पनाशक्तीवर काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी अचानक सुचलेली कल्पना टाइप करण्याची गरज नाही. चालताना, प्रवासात किंवा कामाच्या वेळी मनात आलेली कल्पना बोलून ठेवता येते. नंतर त्या बोललेल्या विचारांचे व्यवस्थित लेखी रूप तयार करता येते..यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मराठी आणि इंग्रजीचे मिश्र संभाषण. आपल्या दैनंदिन बोलण्यात ‘बैठक’, ‘अहवाल’, ‘मुदत’, ‘प्रकल्प’ यांच्यासोबत ‘अद्ययावत’, ‘नियोजन’, ‘प्रस्तुतीकरण’ अशा शब्दांचा वापर होतो; तर अनेकदा वाक्यांमध्ये इंग्रजी शब्दही सहज मिसळतात. अशा संभाषणाला समजून घेण्याची क्षमता आधुनिक आवाजाधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांमध्ये वाढत आहे..मात्र येथे एक काळजी घ्यायला हवी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही प्रगत झाली तरी तिच्याकडून तयार झालेली नोंद तपासणे आवश्यक आहे. विशेषतः आकडे, व्यक्तींची नावे, तारखा आणि महत्त्वाचे निर्णय यामध्ये चूक झाली तर त्याचे परिणाम होऊ शकतात.तसेच गोपनीय माहिती असलेल्या बैठका, ग्राहकांची खासगी माहिती किंवा आर्थिक व वैयक्तिक तपशील अशा साधनांमध्ये नोंदवण्यापूर्वी त्या साधनाचे माहिती-सुरक्षा आणि गोपनीयता धोरण समजून घेणे गरजेचे आहे..कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या प्रवासात एक मनोरंजक बदल घडताना दिसतो आहे. सुरुवातीला संगणकाला माहिती देण्यासाठी आपल्याला टाइप करावे लागत होते. त्यानंतर आपण त्याला प्रश्न विचारू लागलो. आता मात्र आपण त्याच्याशी बोलू शकतो आणि तो आपल्या बोलण्यातून आवश्यक माहिती समजून घेऊन तिचे व्यवस्थित रूपांतर करू शकतो. म्हणजेच, भविष्यात ‘नोंद घेणे’ म्हणजे वहीत लिहिणे किंवा भ्रमणध्वनीवर टाइप करणे एवढेच राहणार नाही.आपण बोलू... कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐकेल... आणि आपल्या बोलण्यातून उपयोगी नोंद तयार होईल. कदाचित पुढच्या काही वर्षांत ‘मला हे लिहून ठेवायचे आहे’ असे म्हणण्याऐवजी आपण सहज म्हणू ‘हे लक्षात ठेव.’ आणि उरलेले काम कृत्रिम बुद्धिमत्ता करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.