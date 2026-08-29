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SPPU Degree Certificate Checking: घरबसल्या करा पदवी प्रमाणपत्राची पडताळणी! सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा निर्णय; विद्यार्थ्यांचे हेलपाटे वाचणार

SPPU Degree Certificate: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना आता पदवी प्रमाणपत्र छापण्यापूर्वीच ऑनलाइन पडताळणी करून नाव किंवा तपशिलातील चुका दुरुस्त करता येणार आहेत.
SPPU Degree Certificate Verification Online

SPPU Degree Certificate Verification Online

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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SPPU Degree Certificate Verification Now Online: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान समारंभाआधीच आता विद्यार्थ्यांना आपल्या पदवी प्रमाणपत्राची ऑनलाइन पडताळणी करता येणार आहे. प्रमाणपत्रावर नाव किंवा इतर तपशिलात काही चूक असल्यास, ती वेळीच दुरुस्त करण्याची सोय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आता घरपोच 'बिनचूक' पदवी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, दुरुस्तीसाठी विद्यापीठात मारावे लागणारे हेलपाटे वाचणार आहेत.

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