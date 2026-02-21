SSC CHSL Tier 1 Result 2026: SSC CHSL टियर 1 निकाल लवकरच; कसा आणि कुठे पाहाल? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

SSC CHSL Tier 1 Result 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लवकरच सीएचएसएल टियर १ परीक्षा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ज्या उमेदवारांनी कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेव्हल (सीएचएसएल) परीक्षेला बसले आहे. .उमेदवार अधिकृत वेबसाइट ssc.gov.in वर निकाल पाहू शकता. ही परीक्षा १२ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आले असून लाखो विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा दिली आहे..March Wedding Muhurat 2026: यंदा मार्चमध्ये लग्नासाठी फक्त 8 शुभ मुहूर्त; या महिन्यात लागतोय खरमास, जाणून घ्या संपूर्ण यादी.एसएससीने परीक्षेच्या एका आठवड्यानंतर, ८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रोव्हिजनल उत्तरतालिका (Answer Key) जाहीर केली होती. उमेदवारांना त्यावर आक्षेप नोंदवण्याची संधीही देण्यात आली होती. आता अंतिम उत्तरतालिकेसह CHSL टियर 1 चा निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे..पूर्वी असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता की निकाल जानेवारीमध्ये जाहीर होईल. मात्र जानेवारीनंतर फेब्रुवारी महिन्याचाही मोठा भाग संपला आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या अखेरीस कोणत्याही वेळी CHSL टियर 1 चा निकाल जाहीर होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र आयोगाकडून याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..Western Railway Recruitment 2026: ना परीक्षा, ना मुलाखत! १०वी उत्तीर्णांसाठी पश्चिम रेल्वेत 'या' पदांसाठी निघाली मेगा भरती, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया.निकाल कसा पाहावा?उमेदवार खालील पायऱ्यांद्वारे निकाल ऑनलाइन तपासू शकतात:सर्वप्रथम SSC च्या अधिकृत वेबसाइट ssc.gov.in वर जा.होमपेजवरील “Result” सेक्शनमध्ये “SSC CHSL Result 2026 Tier 1” असा लिंक दिसेल.त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर निकालाची PDF फाइल उघडेल.त्या PDF मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांचे रोल नंबर आणि नावे दिलेली असतील.Ctrl + F वापरून आपले नाव किंवा रोल नंबर शोधू शकता.जर आपले नाव यादीत असेल, तर आपण पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठराल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.