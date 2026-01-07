उद्योजकतेची पहिली ठिणगी : कल्पना कशी शोधावी?

अद्वैत कुर्लेकर (स्टार्टअप मेन्टॉर)यशाचा पासवर्ड‘‘मोठ्या व्यवसायांची सुरुवात नेहमीच एका छोट्या प्रश्नातून होते; हे वेगळं करता येईल का?’’विद्यार्थी दशेत उद्योजकतेची सुरुवात ही नेहमी एका छोट्या कल्पनेतून होते. परंतु कल्पना शोधायची कशी? हा प्रश्न प्रत्येक नवोदित उद्योजकाला पडतो. उत्तर मात्र सोपं आहे; आपल्या आजूबाजूच्या समस्या पाहा..कॉलेजमध्ये रांगेत उभं राहणं, नोट्स मिळवण्याची धडपड, स्वस्त मात्र दर्जेदार अन्नाची गरज, किंवा विद्यार्थ्यांना स्वस्तात प्रवासाची सोय, या सगळ्या समस्या व्यवसायाच्या संधी आहेत. कल्पना शोधताना ‘‘मी काय बदल करू शकतो?’’ हा प्रश्न स्वतःला विचारा. कल्पना ही फक्त मोठ्या संशोधनातून येत नाही, तर साध्या निरीक्षणातूनही येते.उदाहरणार्थ, एका विद्यार्थ्याने महाविद्यालयामध्ये प्रिंटिंगची समस्या पाहून छोटा प्रिंटिंग स्टॉल सुरू केला. सुरवातीला तो फक्त मित्रांना मदत करत होता, परंतु नंतर त्याचं काम इतकं वाढलं की त्याने ऑनलाइन ऑर्डर घेण्याची सोय केली. हीच छोटी ठिणगी मोठ्या व्यवसायात रूपांतरित झाली..कल्पना शोधताना काही महत्त्वाचे टप्पे लक्षात घ्या निरीक्षण - आपल्या आजूबाजूला काय घडतंय ते बारकाईने पाहा.गरज ओळखणे - लोकांना कोणत्या गोष्टींची कमतरता भासते?सोपे उपाय - सुरवातीला गुंतागुंतीचे उपाय शोधू नका, साधे आणि व्यवहार्य उपाय शोधा.प्रयोग - कल्पना लगेच परिपूर्ण असावी असं नाही. छोट्या प्रयोगातून ती सुधारत जाते..विद्यार्थी उद्योजकांनी लक्षात ठेवावं की कल्पना ही स्थिर नसते. ती सतत बदलत राहते, विकसित होत राहते. सुरवातीला जी कल्पना साधी वाटते, तीच पुढे मोठ्या उद्योगाची पायरी ठरते.आजच्या काळात कल्पना शोधण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापरही करता येतो. सोशल मीडियावर लोक काय बोलतात, कोणत्या समस्या मांडतात, यावर लक्ष ठेवा. अनेकदा ग्राहक स्वतःच त्यांच्या गरजा स्पष्ट करतात. फक्त निरीक्षणातूनच उद्योग सुचेल असे मानू नका. तुमच्या अभ्यासातून किंवा अवांतर वाचनातून काही कल्पना सुचल्या तर त्याचाही याच पद्धतीने विचार करता येईल..महत्त्वाचं म्हणजे, कल्पना शोधताना भीती बाळगू नका. ‘‘ही कल्पना चालेल का?’’ असा प्रश्न मनात येतोच. परंतु प्रयत्न केल्याशिवाय उत्तर मिळत नाही.कॉल टू ॲक्शन ः आजच आपल्या महाविद्यालयामधील तीन समस्या लिहा आणि त्यावर उपाय सुचवा. त्यातूनच तुमची पहिली उद्योजकीय ठिणगी पेटेल. कष्ट आणि अभ्यास न करता परीक्षेत चांगले गुण कसे मिळवता येतील ही गहन समस्या यामध्ये अभिप्रेत नाही!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.