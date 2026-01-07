एज्युकेशन जॉब्स

उद्योजकतेची पहिली ठिणगी : कल्पना कशी शोधावी?

मोठ्या व्यवसायांची सुरुवात नेहमीच एका छोट्या कल्पनेतून होते. आपल्या आजूबाजूच्या समस्या ओळखून त्यावर साधे उपाय शोधणे, हाच यशस्वी उद्योजकतेचा खरा 'यशाचा पासवर्ड' आहे.
Practical Steps to Identify Your First Startup Idea

अद्वैत कुर्लेकर (स्टार्टअप मेन्टॉर)

यशाचा पासवर्ड

‘‘मोठ्या व्यवसायांची सुरुवात नेहमीच एका छोट्या प्रश्नातून होते; हे वेगळं करता येईल का?’’

विद्यार्थी दशेत उद्योजकतेची सुरुवात ही नेहमी एका छोट्या कल्पनेतून होते. परंतु कल्पना शोधायची कशी? हा प्रश्न प्रत्येक नवोदित उद्योजकाला पडतो. उत्तर मात्र सोपं आहे; आपल्या आजूबाजूच्या समस्या पाहा.

