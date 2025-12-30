MPSC Exam Update: राज्यसेवेतील जागा कमी; उमेदवारांची आशा धुळीस, फक्त ८७ जागा जाहीर

Maharashtra Public Service Commission Recruitment 2026: राज्यभरात लाखों तरुण MPSC ची तयारी करतात. जर तुम्ही देखील राज्यसेवेच्या परीक्षेचा अभ्यास करत असाल तर तुमच्यासाठी मोठी बातमी आहे..महाराष्ट्रात राज्यसेवेच्या महत्त्वाच्या पदांसाठी परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही वर्षाची जाहिरात आशेपेक्षा निराशेचा संकेत ठरली आहे. मागील वर्षी १२७ जागांसाठी जाहिरात काढण्यात आली होती, तर यंदा ती केवळ ८७ जागांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..Quiet New Year Celebration: गोंगाट, पार्टी आवडत नाही? अशा प्रकारे साजरा करा नववर्षाचा पहिला दिवस.जागांची मोठी कपात करण्यात आलीमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) २४ डिसेंबर २०२५ रोजी नागरी सेवा परीक्षा २०२६ साठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. यामध्ये राज्यसेवा आणि महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय सेवा या दोनच संवर्गांसाठी जागा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. .राज्यसेवेच्या ७९ जागा आणि पशुवैद्यकीय सेवेच्या ८ जागा अशा एकूण ८७ जागांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे राज्यसेवेतील ३५ संवर्गांपैकी फक्त चारच संवर्गांना जागा देण्यात आल्या आहेत. .India First Sunrise: भारताचा पहिला सूर्योदय पाहायचा आहे? नववर्षाच्या पहिल्या किरणांचा साक्षीदार बना, जाणून घ्या त्या अनोख्या गावाबद्दल.यामुळे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि पोलिस उपअधीक्षक यांसारखी महत्त्वाची पदे या जाहिरातीतून वगळली गेली आहेत. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.