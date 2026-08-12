मानसवेध : ताणाचे व्यवस्थापन

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञताणतणावाचे खरे स्रोत शोधून तणावाचं व्यवस्थापन करणं महत्त्वाचे असते. अनेकदा ताण का येतो याची खरी कारणं आपल्या लक्षात येत नाहीत किंवा कळत नकळत आपण खऱ्या कारणांकडे दुर्लक्षही करतो. उदा. आपण म्हणतो मला डेड लाइन्स पाळण्याचा ताण येतो. डेड लाइन्स पाळायच्या असतात ही गोष्ट खरी, परंतु ताण आपल्याला त्यामुळे नसतो, तर आपल्या स्वभावातील काही दोषांमुळे असतो, उदा. काम पुढे ढकलण्याची सवय, कामातील शिस्तीचा अभाव, स्वतःच्या कामावर शंभर टक्के लक्ष केंद्रित न करू शकणे वगैरे. उपाय आपल्याला खऱ्या कारणांवर करायला हवा. तरच मुळासकट ताण नाहीसा होऊ शकेल. स्पर्धेच्या युगात डेड लाइन्स असणारच. उलट कामाचं, वेळेचं सुयोग्य व्यवस्थापन करून, आपण त्या डेड लाइन्स पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेचा आनंद घ्यायला हवा. .काही ताण सहजासहजी आपल्या लक्षात येत नाहीत. दबलेल्या भावना, अपराध गंड, न्यूनगंड, दुर्बल आत्मप्रतिमा इत्यादी गोष्टी या ताणांच्या मुळाशी असू शकतात. ते तज्ज्ञांच्या साहाय्यानेच दूर करायला हवेत अन्यथा हे ताणतणाव आपल्याला नैराश्याच्या गर्तेत ढकलतात. तसेच त्यांचा आपल्या शरीरावर व मनावर विपरीत परिणाम होत रहातो. आणि त्यातून अनेक मनोकायिक आजार आणि व्याधी जडू शकतात. यात पचनाचे, त्वचेचे विकार, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, तीव्र मायग्रेन इत्यादी आजार असू शकतात. निचरा न झालेल्या नकारात्मक भावना, विचार या गोष्टी यामागे असू शकतात. आणि म्हणूनच तणावाचं व्यवस्थापन लहानपणापासून शिकणं महत्त्वाचं आहे..तणाव व्यवस्थापनाचे फायदेमुख्य तीन फायदे आपल्याला निश्चित होतात. शारीरिक तब्येत सुधारते. त्यामुळे उत्साह, जोम प्रतिकार शक्ती वाढते. भावना स्थिर होऊन नियंत्रणात राहतात. त्यामुळे सकारात्मक आणि आशावादी दृष्टिकोन रुजायला मदत होते. मन फोकस करण्याची क्षमता वाढते. परिणामी आपली वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील कामगिरी उत्तम व्हायला मदत होते. नवीन गोष्टी शिकण्याची उमेद व क्षमता वाढते. या सगळ्या गोष्टी एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत..ध्यानधारणा आणि साक्षीभावतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार प्राणायाम व ध्यानधारणा यांचा उत्तम उपयोग होतो. साक्षीभावाने सर्व घटना पाहण्याची सवय मन शांत ठेवते. मन शांत झाल्याखेरीज तणाव नियोजन अशक्य आहे. त्यामुळे या गोष्टी आवश्यक ठरतात. मन विचारात व्यग्र असते तेव्हा मेंदूमध्ये बीटा विद्युत लहरी साधारण प्रती सेकंद १३ ते ३० किंवा कधी त्याहून जास्त वेगात प्रसारित होत असतात. ध्यानाने व स्वस्थतेच्या व्यायामाने त्यांची गती शांत होत जाते. मग अल्फा लहरी प्रती सेकंद ७ ते १४ आवर्तने गतीने येत रहातात. मन शांत होऊ लागतं. मनःशांतीच्या दृष्टीने ही स्थिती खूप महत्त्वाची ठरते. सातत्य राहिले तर हळू हळू मनाचं कंडिशनिंग तसं बनत जाते. मन शांत होत जाते. पुढे ध्यानात थिटा, डेल्टा अशा पायऱ्या येऊ लागतात..स्पर्धात्मक युगात आपण कुठल्याही क्षेत्रात असू, ताणतणावाचं व्यवस्थापन आणि विवेकी दृष्टिकोनाची जोपासना गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. लहानपणापासून या विषयांची ओळख व तयारी, स्पर्धात्मक काळात यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.