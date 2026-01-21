एज्युकेशन जॉब्स

Student Entrepreneurship : स्टार्ट स्मॉल,थिंक बिग

Startup business : मोठं यश मिळवण्यासाठी मोठ्या भांडवलापेक्षा लहान सुरुवात, शिकण्याची तयारी आणि दीर्घकालीन दृष्टी महत्त्वाची ठरते.
Student Entrepreneurship

Student Entrepreneurship

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अद्वैत कुर्लेकर - स्टार्टअप मेन्टॉर

‘मोठं स्वप्न पाहण्यासाठी नेहमीच मोठं भांडवल लागतं असं नाही. खरं तर लहान सुरवात हीच मोठ्या यशाची पहिली पायरी असते.’ विद्यार्थी उद्योजकतेत सर्वांत मोठा गैरसमज म्हणजे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रचंड पैसा, मोठं ऑफिस आणि मोठी टीम लागते. परंतु वास्तव वेगळं आहे. जगातील अनेक यशस्वी उद्योजकांनी आपली वाटचाल अगदी साध्या, लहान उपक्रमातून सुरू केली. जगातील सर्वांत मोठ्या आणि यशस्वी कंपन्या आणि उद्योग हे घरातील आउट हाउसमध्ये सुरू झाली होती. (उदाहरण ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट, एच.पी., गूगल, इत्यादी

Loading content, please wait...
education
student
Business
Abroad Education
Business News

Related Stories

No stories found.