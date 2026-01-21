Student Entrepreneurship : स्टार्ट स्मॉल,थिंक बिग

अद्वैत कुर्लेकर - स्टार्टअप मेन्टॉर‘मोठं स्वप्न पाहण्यासाठी नेहमीच मोठं भांडवल लागतं असं नाही. खरं तर लहान सुरवात हीच मोठ्या यशाची पहिली पायरी असते.’ विद्यार्थी उद्योजकतेत सर्वांत मोठा गैरसमज म्हणजे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रचंड पैसा, मोठं ऑफिस आणि मोठी टीम लागते. परंतु वास्तव वेगळं आहे. जगातील अनेक यशस्वी उद्योजकांनी आपली वाटचाल अगदी साध्या, लहान उपक्रमातून सुरू केली. जगातील सर्वांत मोठ्या आणि यशस्वी कंपन्या आणि उद्योग हे घरातील आउट हाउसमध्ये सुरू झाली होती. (उदाहरण ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट, एच.पी., गूगल, इत्यादी.लहान सुरुवात का महत्त्वाची?धोका कमी ः सुरवातीला मोठं गुंतवणूक न करता छोट्या प्रमाणात प्रयोग करता येतो. अर्थात सुरवातीला मोठी गुंतवणूक करता ही येत नाही हा मुद्दा वेगळा!शिकण्याची संधी ः लहान उपक्रमातून ग्राहकांच्या गरजा, बाजारपेठेची प्रतिक्रिया आणि स्वतःच्या क्षमतांचा अंदाज घेता येतो. नवीन उद्योग म्हणजे दररोज नवं काहीतरी शिकण्याची सुवर्णसंधी, या दृष्टिकोनातून बघावे.लवचिकता ः छोट्या सुरवातीमुळे बदल करणे सोपे होते. चुका सुधारता येतात आणि नवीन दिशा घेता येते. चुका करणे हा गुन्हा नाही. त्यातून काहीच शिकणे नाही हा मोठा गुन्हा मानायला हवा.उदाहरण : एका विद्यार्थ्याने महाविद्यालयामध्ये मित्रांसाठी छोटा ‘फूड डिलिव्हरी’ उपक्रम सुरू केला. सुरवातीला तो फक्त काही ऑर्डर घेत होता. हळूहळू त्याने सोशल मीडियावर पेज तयार केलं, मेन्यू वाढवला आणि नंतर स्थानिक पातळीवर लोकप्रिय व्यवसाय उभारला. हीच लहान सुरवात मोठ्या परिणामात बदलली..Suhana Swasthyam 2025 : तुमच्या पैशांचे तुम्हीच 'सीईओ' : एम. आर. चंद्रलेखा .‘थिंक बिग’ म्हणजे काय?लहान सुरवात करताना दृष्टी मात्र मोठी असावी. सुरवातीला साधं एमव्हीपी (मिनिमम व्हायेबल प्रॉडक्ट) तयार करा. त्यातून भविष्यातील मोठं चित्र डोळ्यासमोर ठेवा. पुढच्या लेखात आपण ‘एमव्हीपी’बद्दल बोलूच.दीर्घकालीन दृष्टी ः आजचा छोटा प्रयोग उद्या मोठ्या उद्योगात रूपांतरित होऊ शकतो.नवीन संधींचा शोध ः लहान उपक्रमातून मिळालेल्या अनुभवावर आधारित नवीन बाजारपेठा गाठता येतात.प्रेरणा ः छोट्या यशामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि पुढे मोठं धाडस करण्याची ताकद मिळते..मानसिकता‘स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग’ हे सूत्र म्हणजेच धाडस आणि संयम यांचा संगम आहे. सुरवातीला परिपूर्णतेचा आग्रह धरू नका. छोट्या प्रमाणात सुरवात करा, चुका करा, त्यातून शिका आणि पुढे मोठं स्वप्न पाहा.कॉल टू ॲक्शन ः आजच तुमच्या कल्पनेचं छोटं रूप तयार करा. अगदी साधं असलं तरी त्यातून शिकण्याची संधी मिळेल. लक्षात ठेवा, लहान सुरवात हीच मोठ्या परिणामाची बीजं असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.