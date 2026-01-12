एज्युकेशन जॉब्स

SWAYAM Exam 2026: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! SWAYAM जानेवारी 2026 परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या परीक्षा कधी होणार

SWAYAM January 2026 Exam Schedule: SWAYAM या ऑनलाईन शिक्षण प्लॅटफॉर्मवर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे.
Monika Shinde
Updated on

SWAYAM Exam Schedule 2026: SWAYAM या ऑनलाईन शिक्षण प्लॅटफॉर्मवर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कडून स्वयंम जानेवारी २०२६ सेमिस्टर (SWAYAM-१६) परीक्षांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

