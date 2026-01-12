SWAYAM Exam 2026: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! SWAYAM जानेवारी 2026 परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या परीक्षा कधी होणार

SWAYAM Exam Schedule 2026: SWAYAM या ऑनलाईन शिक्षण प्लॅटफॉर्मवर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कडून स्वयंम जानेवारी २०२६ सेमिस्टर (SWAYAM-१६) परीक्षांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. .अनेक दिवसांपासून परीक्षेच्या तारखांची प्रत्रीक्षा करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्वाची घोषणा ठरली आहे. या परीक्षांद्वारे विद्यार्थी आपले ऑनलाइन अभ्यासक्रम पूर्ण करून अधिकृत प्रमाणपत्र मिळवू शकतात. हे प्रमाणपत्र विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये क्रेडिट ट्रान्सफरसाठी वापरता येते..Backwater Tourism: पर्यटन प्रेमींसाठी खास! भारतातील या ठिकाणी मिळतो हाऊसबोट स्टेचा आनंद.परीक्षा कधी होणार?एनटीए ने दिलेल्या माहितीनुसार, SWAYAM जानेवारी २०२६ सेमिस्टरच्या परीक्षा १७ ते २१ जून २०२६ या कालावधीत घेतल्या जाणार आहेत. याशिवाय, २२ आणि २३ जून २०२६ या दोन तारखा राखीव (बफर) म्हणून ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही अनपेक्षित अडचणीमुळे परीक्षा पुढे ढकलावी लागल्यास या तारखांचा वापर केला जाईल..परीक्षेची वेळपरीक्षा दोन सत्रांमध्ये होणार आहे.पहिली शिफ्ट: सकाळी ९.३० ते दुपारी १२.३० मिनिटदुसरी शिफ्ट: दुपारी ३.०० ते सायंकाळी ६.०० मिनिटविद्यार्थ्यांनी परीक्षेशी संबंधित सविस्तर सूचना पाहण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam ला भेट द्यावी.प्रमाणपत्राबाबत माहितीSWAYAM वरील सर्व अभ्यासक्रम मोफत उपलब्ध असतात. मात्र, कोर्स पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अंतिम प्रॉक्टर्ड परीक्षेसाठी नोंदणी करणे आवश्यक असते. यासाठी ठराविक शुल्क भरावे लागते आणि NTA ने निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर जाऊन परीक्षा द्यावी लागते. प्रत्येक कोर्ससाठी प्रमाणपत्राच्या अटी वेगवेगळ्या असतात..परीक्षेचा स्वरूपपरीक्षेत सर्व प्रश्न बहुपर्यायी (MCQ) स्वरूपाचे असतील. कोणत्याही विषयात निगेटिव्ह मार्किंग असणार नाही. सामान्य विषयांचे प्रश्नपत्रक इंग्रजी भाषेत असेल, तर भाषा विषयांसाठी प्रश्न संबंधित भाषेत विचारले जातील.डेटशीट कशी पाहावी?सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट उघडाSWAYAM जानेवारी 2026 सेमेस्टर परीक्षेच्या डेटशीटवरील लिंक निवडास्क्रीनवर PDF स्वरूपात वेळापत्रक दिसेलपरीक्षेच्या तारखा तपासून PDF डाउनलोड करून ठेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.