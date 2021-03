अशा पद्धतीने काम केलं तर टेन्शन जाएगा तेल लेने...

अहमदनगर : आज-काल प्रत्येकाला करिअर करायचं असतं. आणि करिअर म्हटलं की ताण-तणाव, टेन्शन आलंच. करिअर कोणत्याही क्षेत्रातील असो, या गोष्टी तुमच्या वाट्याला येणारच. हे टाळता येतं... किंवा टाळण्यासाठी काही आयडिया असते...असे सवाल असतील ते नक्कीच आहेत, असाच त्याचा जबाब आहे. तुमच्याकडे तणावमुक्तीसाठी काही आयडिया आहे? जर तुम्हाला तणावाचे व्यवस्थापन करता येत नसेल तर तुम्ही आजारी पडलाच म्हणून समजा. आणि वैयक्तिक जीवनावरही त्याचा वाईट परिणाम होईल. मोठ्या गलेलठ्ठ पॅकेजमधून तुमच्या आर्थिक गरजा भागतील. परंतु ते तुम्हाला आयुष्यातूनही उठवू शकते. काहीजण तणावातून आत्महत्याही करतात. परंतु हे सगळं मॅनेज केलं जाऊ शकतं. 1. परिस्थिती तुम्हाला बदलेल, त्यापूर्वी तुम्हीच तिला बदला आपल्याला मदतीची आवश्यकता आहे, हे समजल्याच या समस्येचे निदान करणे शक्य आहे. जर आपण मदत घेतली नाही तर ती आपली समस्या वाढवेल. एकदा आपल्याला आपली समस्या समजल्यानंतर, त्याच्या निराकरणावर काम करा. आपण कामाच्या दबावाखाली राहिल्यास गंभीर वैयक्तिक आणि व्यावसायिक समस्या उद्भवू शकतात. परिस्थितीने तुम्हाला बदलण्यापूर्वी तुम्हीच स्वतः परिस्थिती बदलू शकता. २. टाईम मॅनेजमेंट तर हवंच. वेळेचे योग्य व्यवस्थापन आपले कार्य सुलभ करण्यासाठी तसेच आपली उत्पादकता सुधारण्यात प्रभावी ठरेल. वेळेत, योग्य मार्गाने काम पूर्ण करण्याची सवय लावा. आपल्या सर्व कामांची यादी तयार करा आणि त्या नंतर त्या कामांची यादी बनवा. जे सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. जेव्हा आपण प्राधान्यानुसार कार्य करणे शिकता, तेव्हा हळूहळू आपल्याला ऑफिसमध्ये कामाचे दबाव देखील कमी होतो. कामादरम्यान थोडा वेळ घेत असताना, ई मेलला उत्तर देणे तसेच अनावश्यक मेल हटविणे कधीही विसरू नका. एकावेळी फक्त एकच नोकरी करा. 3. जास्त नाही, हुशारीने काम करा सध्याच्या कार्यसंस्कृतीत यश परिश्रमाने नाही तर केवळ हुशारीने मिळवता येते. आपण काही शॉर्टकट अवलंबून ऑफिसमध्ये आपला वेळ वाचवू शकता. उदाहरणार्थ, स्वयंचलित प्रतिसाद संदेश मोबाइलवर ठेवा. असे केल्याने, आपला वेळदेखील जतन होईल आणि आपल्या कॉलरला वेळेत उत्तर मिळेल. स्वत: सर्व जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी कार्य शेयर करण्यास शिका. मदतीसाठी विचारण्यास अजिबात संकोच करू नका. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यास शिका. त्यामुळे तुमचे काम सोपे होईल. 4. ब्रेक तो बनता है... सतत ताणतणावाखाली काम केल्याने कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो. सतत काम करणे कोणालाही शक्य नाही. नियमित कालांतराने कार्यालयीन कामातून विश्रांती घ्या. या दरम्यान, थोडेसे फिरायला जा. चहा-कॉफी प्या. ब्रेकमध्ये तणावाबद्दल बोलू नका, परंतु असे काहीतरी करा ज्यामुळे आपलं टेन्शन कमी होईल. 5. भीतीचा सामना करा बर्‍याचदा आपण नंतर सर्वात कठीण काम करतो. काम पुढे ढकलण्याच्या या सवयीमुळे कामाचे ओझे वाढते. बर्‍याच दिवसांपासून हे केल्याने ही भीती घरी येते की मी हे कार्य करण्यास सक्षम नाही. तुमची सवय बदला. नंतर कठीण काम पुढे ढकलण्याऐवजी शक्य तितक्या लवकर ते हाताळा. 6. सकारात्मक वर्तन ठेवा प्रत्येक कामात दबाव आणि तणाव असतो, परंतु जर आपण या कारणास्तव आपली वृत्ती नकारात्मक केली तर आपल्यासाठी अडचणी वाढतात. आपले वर्तन आणि विचार सकारात्मक ठेवा. हे वर्कलोड म्हणून नव्हे तर आपली कार्यक्षमता आणि कार्यक्षमता वाढविण्याच्या मार्गाने पूर्ण करा. प्रत्येक कठीण कार्य एक आव्हान म्हणून घ्या आणि ते आव्हान सकारात्मक वृत्तीने पूर्ण करा. 7 सर्व कामांसाठी होय म्हणणे आवश्यक नाही. आपल्यावर अतिरिक्त काम ढकलले जात असल्यास आणि आपण ते पूर्ण करण्यास सक्षम नसल्यास मोकळ्या मनाने हे नाकारू नका. 8 . ताण घेऊन कोणतेही काम करू नका. तणावामुळे काम सुलभ करणे कठीण होते. 9. आपल्या संगणकावरील सर्व गोष्टी, लॅपटॉप नियोजित मार्गाने ठेवा. जेणेकरून आपल्याला आवश्यक असल्यास कोणतीही फाइल सहज सापडेल. संपादन : सुस्मिता वडतिले

