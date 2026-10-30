एज्युकेशन जॉब्स

सरकारी नोकऱ्यांसाठी वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सवलत; मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय

Tamil Nadu government job age relaxation: विशेष म्हणजे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध प्रवर्गांतील वयाच्या सवलतींव्यतिरिक्त ही ५ वर्षांची अतिरिक्त सवलत लागू असेल.
government job

government job

esakal

संतोष कानडे
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तामिळनाडू सरकारने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या राज्यातील हजारो तरुणांना मोठा दिलासा देत सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत थेट ५ वर्षांची सवलत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी शुक्रवारी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली असून, ही सवलत पुढील ५ वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

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