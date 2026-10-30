सरकारी नोकऱ्यांसाठी वयोमर्यादेत 5 वर्षांची सवलत; मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय

तामिळनाडू सरकारने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या राज्यातील हजारो तरुणांना मोठा दिलासा देत सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत थेट ५ वर्षांची सवलत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी शुक्रवारी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली असून, ही सवलत पुढील ५ वर्षांसाठी लागू राहणार आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.वयोमर्यादेच्या अटीमुळे परीक्षा देण्याची संधी हुकण्याची भीती असलेल्या नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी केलेल्या मागण्यांची दखल घेत राज्य शासनाने हा आदेश जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध प्रवर्गांतील वयाच्या सवलतींव्यतिरिक्त ही ५ वर्षांची अतिरिक्त सवलत लागू असेल, असे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे..मुंबईच्या नॅशनल क्रिकेट क्लबच्या 'टॅलेंट हंट'मधून ४५ प्रतिभावान युवा क्रिकेटपटूंची निवड!.सुधारित नियमांनुसार, 'ग्रुप १' सेवांसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ३२ वर्षांवरून वाढवून ३७ वर्षे करण्यात आली आहे, तर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ही मर्यादा ३७ वरून ४२ वर्षे करण्यात आली आहे. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या दिव्यांग उमेदवारांमध्ये खुल्या प्रवर्गाची मर्यादा ४२ वरून ४७ वर्षे, तर राखीव प्रवर्गातील दिव्यांग उमेदवारांसाठी ४७ वरून ५२ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे..त्याचप्रमाणे 'ग्रुप २' आणि 'ग्रुप २-ए' सेवांसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ३० वरून ३५ वर्षे, तर खुल्या प्रवर्गातील दिव्यांगांसाठी ४० वरून ४५ वर्षे करण्यात आली आहे. या सेवांमध्ये राखीव प्रवर्गासाठी कोणतीही कमाल वयोमर्यादा लागू नाही. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही पाच वर्षांची अतिरिक्त सवलत सर्व सेवा गट आणि सामाजिक प्रवर्गांना समान तत्त्वावर लागू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.