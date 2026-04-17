TCS Layoffs Update: वादाच्या भोवऱ्यात असतानाही TCSचा मोठा निर्णय; Layoffs थांबवले आणि कर्मचाऱ्यांना दिली सुरक्षित नोकरीची हमी

देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेली टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ही सध्या चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमधील BPO युनिटमध्ये लैंगिक छळ आणि जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचे गंभीर आरोप समोर आले होते. या प्रकरणात पोलिसांनी 9 FIR नोंदवल्या असून काही जणांना अटकही झाली आहे. या घटनेमुळे कंपनीवर वादाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिणामी नाशिक कार्यालयातील कामकाज तात्पुरतं थांबवण्यात करण्यात आलं होतं आणि नोकर कपातही सुरू करण्यात आली होती. .या सर्व घटनाक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. TCS च्या मते, मोठ्या प्रमाणावरील कपातीचा टप्पा आता संपला असून कंपनी पुन्हा आपल्या नियमित कामकाजाच्या पद्धतीकडे वळत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीची स्थिरता आणि पगारवाढीशी संबंधित असलेली अनिश्चितता कमी होण्याची शक्यता आहे..Labor Law Changes: Layoff झाला तरी खात्यात पैसे येणार? 'पुनर्कौशल्य निधी'मुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! वाचा संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर.कंपनीने आपला नियमित "इंक्रीमेंट सायकल" पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच दरवर्षी होणारी पगारवाढ आता वेळेवर दिली जाईल. साधारणपणे कंपनीमध्ये कामगिरीनुसार 4.5% ते 7% पर्यंत पगारवाढ दिली जाते, तर चांगली कामगिरी करणाऱ्यांना त्याहून अधिक वाढ मिळू शकते..कंपनीचे CEO के. कृतिवासन यांच्या मते, मजबूत आर्थिक कामगिरी, वाढती मागणी आणि मोठ्या करारांमुळे कंपनीची परिस्थिती सुधारली आहे. चौथ्या तिमाहीत कंपनीने सुमारे 13,718 कोटी रुपयांचा नफा कमावला असून महसुलातही वाढ झाली आहे. तसेच कंपनीला जवळपास 12 अब्ज डॉलर्सचे नवीन मोठे करार मिळाले आहेत..TCS Nashik Case: टीसीएस प्रकरणात नवा ट्विस्ट! 'एचआर' निघाली प्रेग्नंट; फरार निदा खान मुंबईत.या सर्व चांगल्या घडामोडींमुळे TCS पुन्हा स्थिर अवस्थेत येत असल्याचं दिसत आहे आणि कर्मचाऱ्यांना थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.