TCS चा मोठा निर्णय! नवीन नोकऱ्यांपैकी ८०% भरती आता AI स्किल्सच्या आधारे; कंपनीच्या उत्पन्नात AI चा वाटा १० टक्क्यांवर...

TCS Hiring Strategy: भारतातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने आपल्या नोकरभरतीत एक अत्यंत मोठा बदल जाहीर केला आहे. येत्या काळात टीसीएसमध्ये होणाऱ्या एकूण नव्या भरतींपैकी तब्बल ८० टक्के पदे ही आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि नवीन डिजिटल तंत्रज्ञान माहित असलेल्या लोकांसाठी असणार आहेत.कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कृतीवासन आणि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) आरती सुब्रमण्यम यांनी एका मुलाखतीदरम्यान या नव्या धोरणाची आणि कंपनीच्या उत्पन्नाची सविस्तर माहिती दिली आहे..नवीन भरतीमध्ये AI ची भूमिका किती?आरती सुब्रमण्यम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै ते सप्टेंबर) टीसीएसने ४,५०० नवीन कर्मचाऱ्यांना नोकरी दिली आहे.AI मधील भरती: या ४,५०० जणांपैकी जवळपास २५ ते ३० टक्के लोक हे पूर्णपणे AI क्षेत्रात काम करणारे आहेत.८०% नवीन तंत्रज्ञान: एकूण भरती झालेल्या उमेदवारांपैकी ८० टक्के लोक हे AI आणि नवीन डिजिटल तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असणारे आहेत.भारतात उत्तम टॅलेंट उपलब्ध: भारतात AI शिकलेले तरुण मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत आणि पुढेही या प्रकारच्या भरतीचे प्रमाण असेच कायम राहील, असे त्यांनी सांगितले..Job Fair: दहावी पास तरुणांना LIC सह १८ कंपन्यांत थेट मुलाखतीतून नोकरीची संधी! फक्त एकच अट, कसा करायचा अर्ज ?.TCS च्या कमाईत AI चा वाटा १० टक्क्यांवरकंपनीच्या एकूण उत्पन्नात AI च्या कामांमुळे मोठी वाढ झाली आहे-उत्पनातील वाटा: जुलै ते सप्टेंबर या ३ महिन्यांत टीसीएसच्या एकूण कमाईमध्ये AI च्या कामांचा वाटा १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.कंपनीचा नफा वाढणार: जसे जसे एआयचे प्रोजेक्ट्स वाढतील, तसा कंपनीचा नफा (प्रॉफिट मार्जिन) वाढण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास के कृतीवासन यांनी व्यक्त केला..अनुभवी लोकांना आणि फ्रेशर्सना काय फायदा होणार?AI मुळे फक्त नवीन मुलांनाच फायदा होईल का, यावर बोलताना टीसीएसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले-नवीन गोष्टी शिकणे गरजेचे: ज्या लोकांची नवीन तंत्रज्ञान (AI) शिकण्याची तयारी आहे, त्या प्रत्येकाला यात मोठी संधी मिळणार आहे.अनुभवी लोकांचे महत्त्व: जर मध्यम स्तरावर (Mid-level) काम करणाऱ्या इंजिनियरने AI शिकले, तर त्याचा कंपनीला अधिक फायदा होतो. कारण त्यांना व्यवसायाची आणि कामाची आधीपासूनच चांगली माहिती असते..भविष्यातील तयारीटीसीएस आगामी काळात विशिष्ट क्षेत्रातील कुशल टॅलेंट (Niche Talent) घडवण्यासाठी आणि नव्या तंत्रज्ञानावर मोठी गुंतवणूक करणार आहे. पोर्श (Porsche) आणि बेस्ट बाय (Best Buy) सारख्या जगप्रसिद्ध कंपन्यांसोबत टीसीएसने केलेले नवे करार हे याच बदलाचा एक भाग आहेत..Trump Decision Impact: ट्रम्पचा डाव उलटणार? TCS, Infosys, Wiproसह भारतीय IT कंपन्यांना झटका देताना अमेरिकाच अडचणीत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.